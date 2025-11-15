„Madama Butterfly” – o iubire care sfidează timpul. Drama sfâșietoare, pe scena Operei Naționale

„Madama Butterfly” este capodopera impresionantă a lui Giacomo Puccini. Se desfășoară ca un poem tragic, plin de pasiune și sacrificiu, într-un decor fermecător din Nagasaki. Umbra florilor de cireș își întinde misterul asupra căsătoriei dintre frumoasa Cio-Cio-San și ofițerul american Pinkerton. Însă ceea ce începe ca o poveste de dragoste se transformă treptat într-un tumult de trădare și durere, sub privirile atente ale consulului Sharpless și ale fidelului Suzuki, iar în fiecare notă muzicală, în fiecare suspin al personajelor, se simte tensiunea unei iubiri sfâșiate între culturi și speranțe.

Cio-Cio-San, repudiată de familie, dar încrezătoare în jurământul de dragoste, își păstrează credința că Pinkerton se va întoarce la ea, chiar și în fața descurajărilor venite din partea consulului și a avertismentului acestuia că Pinkerton se va întoarce doar pentru a-și lua doar copilul în Statele Unite.

O poveste despre sacrificiu

Într-o noapte plină de așteptare și emoție, sosirea navei în port aduce cu sine speranța și disperarea. În lumina palidă a zorilor, se desfășoară o dramă tragică, în care inima unei femei este sfâșiată între dragoste și datorie, Pinkerton se întoarce, dar împreună cu soția sa americancă, pentru a-și lua fiul. În finalul zbuciumat al operei, Madama Butterfly își găsește pacea într-un act suprem de sacrificiu, lăsând în urmă o moștenire de iubire și curaj.

Regia spectacolului este semnată de Jean Rânzescu, decorul de Theodor Kiriakoff Suruceanu, iar costumele, de Elena Feodorov. Este o adaptare scenografică după Cătălin I. Arbore. Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Asistent de regie: Alexandru Nagy. Dirijor: Tiberiu Soare. Fac parte din distribuție: Butterfly: Madeleine Pascu; Pinkerton: Adrian Dumitru; Suzuki: Sorana Negrea; Kate: Cristina Eremia; Sharpless: Dan Indricău; Goro: Ioan Coca; Yamadori: Florin Simonca; Bonzo: David Miron; Comisarul imperial: Damian Vlad; Ofițerul stării civile: Mihai Iacob; Copilul: Mihai Andrei Braun. Cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București

Biletele pot fi achiziționate atât on-line de pe site-ul https://tickets.operanb.ro cât și de la casa de bilete aflată în incinta operei din Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, sect. 5.