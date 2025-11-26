În zorii unei zile însorite, într-o piațetă din Sevilla, Contele Almaviva își joacă viitorul la fereastra Rosinei, tânăra păzită cu gelozie de doctorul Bartolo, dornic să o ia de soție și să pună mâna pe zestrea ei. Serenada contelui răsună în noapte, dar adevărata ”armă” intră în scenă odată cu Figaro, bărbierul, intrigantul, mesagerul, maestrul planurilor imposibile. Fost angajat al contelui și actual ”om bun la toate” în casa lui Bartolo, Figaro este motorul unei avalanșe de intrigi: deghizări, scrisori strecurate, vizite ”oficiale” și lecții de canto care ascund declarații de dragoste. Ești pregătit să râzi de cât de departe poate merge cineva pentru a câștiga inima cuiva… și zestre, dacă se poate?

Almaviva apare mai întâi drept soldat beat, cerând încartiruire, apoi se reîntoarce drept profesor de muzică, înlocuitor fals al lui Don Basilio, ”profesorul de canto” care știe să distrugă reputații la comandă. În timp ce Bartolo moțăie, Rosina și Lindoro își șoptesc iubirea, iar Figaro îl bărbierește pe doctor, furându-i elegant cheia balconului.

Ce se întâmplă când fiecare personaj minte pe toată lumea, dar crede că el e singurul care controlează situația?

Când Bartolo află că Rosina vrea să fugă cu un misterios Lindoro, întărește paza casei. Dar adevărul explodează: Lindoro este, de fapt, Contele Almaviva. Fuga e aproape compromisă, scara dispare, iar în mijlocul haosului intră Don Basilio cu notarul. Contra cost, bineînțeles, Basilio acceptă să fie martor la căsătoria pe care trebuia să o împiedice.

În cele din urmă, Rosina află cine este cu adevărat bărbatul pe care îl iubește, notarul semnează, iar Bartolo rămâne doar cu frustrările și zestrea oferită generos de conte, inclusiv.

Regie, scenografie, mișcare scenică, lighting design: Matteo Mazzoni – Italia

Video: Fabio Massimo Iaquone, Luca Attilii – Italia

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Asistenți de regie: Claudia Machedon

Dirijor: Ciprian Teodorașcu

Distribuția:

Figaro: Iordache Basalic/Alexandru Constantin; Rosina: Monica Luca/Mădălina Barbu; Contele Almaviva: Mihai Irimia – invitat/Bogdan Mihai; Don Bartolo: Vicențiu Țăranu/Iustinian Zetea; Don Basilio: Leonard Bernad; Berta: Stanca Maria Manoleanu; Fiorello/Sergentul: Daniel Filipescu/Cristian Caragea – invitat; Notarul: Andrei Bolohan

Chitară: Vlad Vedeș

Cu participarea Orchestrei, Corului și a Ansamblului de Balet ale Operei Naționale București.