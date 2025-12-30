Tendințe în Revelion, colecția 2025 – 2026/ De la Revelionul digital la Revelionul celor care urăsc Revelionul, e loc sub soare pentru toată lumea

Revelionul. Ca eveniment media, el este un stres pentru toate publicațiile, de orice tip: ziar scris, publicație online, televiziune, radio.

Toate își fac din timp programe și unii se agită încă din vară ca să facă programul de Revelion.

La televiziuni, ședințele pe tema Revelionului încep din primăvară, ca să fie timp.

Întrebarea „Ce faci de revelion?” începe să aibă din ce în ce mai mult sens, încă din august, într-un trend tot mai ascendent – dacă anii trecuți începeai din octombrie, acum te muți în august.

Tendințe în Revelion. Colecția 2025 – 2026

Clasic sau în stradă, revelionul e motivul ăla nu doar de stres, ci și de uitat de toate grijile. Pentru că e uman să fugi de griji, deși, ale naibii griji, au învățat să fugă mai repede ca tine și nu doar că te ajung din urmă, dar te și întrec.

Modul în care-ți petreci revelionul spune multe despre tine, mai ales că, în lumea asta care se schimbă în permanență, revelionul se schimbă și el, tot în permanență.

Existe tot atâtea revelioane câte tipuri de oameni sunt, în ultima vreme.

Revelionul digital

Da, e un trend de la pandemie încoace să faci Revelionul pe internet.

Ce rost are să te duci în club când poți să stai pe TikTok, Zoom, Discord, FaceTime, Teams, să faci live-uri pe YouTube sau pe Insta?

Sau oriunde altundeva?

Ce rost are să te duci în aglomerație când poți să fii într-o aglomerație digitală care să-ți umple sufletul de bucurie, de sentimentul că aparții?

Anxietate socială? Soluția este o bună legătură la internet și atât. Scrollezi pe live-uri și ăsta a fost revelionul digital. Participanți la acest tip de revelion sunt, slavă Domnului: tineri, tineri anxioși, tineri și adulți anxioși, gameri, Generația Z și Millenials, pentru care socializarea online vine din adâncul ființei, cei plecați din țară, cu riscul de a ne repeta, introvertiții, sensibilii.

Practic, ce este revelionul digital? O petrecere fără locație fizică, cu participanți de pe toate fusurile orare.

Revelionul fără alcool

Un trend foarte puternic este lăsatul de alcool, iar comunitățile de oameni uniți de același țel sunt destule. Prin urmare, un revelion fără alcool este cât se poate de normal.

Cei care s-au lăsat sau vor să se lase de alcool sunt marii entuziaști ai acestui tip de revelion. Ei se opun societății care-i vrea zăpăciți de alcool și se anturează cu oameni animați de aceleași dorințe.

Pentru ei, să te răzvrătești împotriva societății, împotriva lumii întregi este să nu fii ca ea, să n-o urmezi, să nu-i dai atenție.

Revelionul fără alcool este al „renegaților societății”.

Revelionul celor urăsc Revelionul

Urăști Revelionul? Foarte bine! Adună mai mulți oameni ca tine și faceți Revelionul celor urăsc Revelionul.

Ce vă leagă pe voi este disprețul total față de constructe sociale artificiale – să fim serioși, revelionul are în jur de o sută de ani, ce mare eveniment mai e și ăsta? Doar al corporațiilor lacome, care vor să-și facă vânzarea. Sorry, nu e pentru voi!

Revelionul sustenabil

După cum îi spune și numele, este al celor care au mod de viață sustenabil. Pentru ei, acest revelion presupune cât mai puțin gunoi, fără poluare, fără țigări, la petrcere se vine îmbrăcat în cânepă și nu se bea apă din plastic, pentru că conține microplastice, care nu sunt sănătoase pentru organism.

Revelionul sustenabil a fost inventat de Greta Thunberg, cea care, de altfel, a cerut ca și războaiele, dacă tot se fac, să se facă tot sustenabil, pe principiul dacă e să distrugem, măcar să distrugem sustenabil.

La mulți ani!