Un oraș din Turcia a fost sărbătorit la București după ce a fost inclus pe lista Orașelor Gastronomice UNESCO

Erzurum a fost inclus, anul acesta, în lista “Orașelor Gastronomice” UNESCO”, o recunoaștere binemeritată și un motiv de mândrie pentru poporul turc.

La București, vestea recunoașterii gastronomiei din Erzurum a fost celebrată în cadrul unui eveniment cultural, turistic și gastronomic. Numeroase personalități politice, oameni de cultură, diplomați și oficialități s-au deplasat din Turcia în România, special pentru acest eveniment dedicat orașului care a reușit să pună gustul bun pe harta lumii.

Zeci de specialități specifice zonei Erzurum au fost preparate pentru invitați în restaurantul iMZA Fine Cuisine din București. Oaspeții s-au putut bucura atât de preparate cunoscute, de la brânzeturi artizanale prețioase, kebap-uri suculente și frigărui rumenite, la specialități tradiționale zonei, gătite lent cu sosuri gustoase și, bineînțeles, deserturi turcești fine. A fost un regal culinar și o ocazie excelentă pentru invitați de a descoperi noi preparate tradiționale din gastronomia turcească.

“Pentru mine a fost o mare onoare să prezint orașul meu Erzurum. Un oraș cu o istorie de peste 6.000 de ani, situat la o altitudine de aproape 2.000 de metri și cu pârtii de schi care însumează 87 de kilometri. La noi se organizează Olimpiadele de iarnă, întreaga zonă fiind turistică și extrem de ofertantă pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

Anul acesta, Erzurum a fost inclus pe lista “Orașelor Gastronomice” din patrimoniul UNESCO. Eu sunt un cetățean născut în Erzurum și am dorit să prezint la București gastronomia orașului meu prin acest program cultural, turistic și gastronomic. Cel mai mult m-a impresionat și emoționat felul în care a răspuns echipa din restaurant, Chefi și bucătari turci, când le-am spus ce eveniment pregătim. S-au implicat total și au muncit cu drag, uniți de aceeași bucurie. Erzurum este de acum Oraș Gastronomic UNESCO, recunoscut la nivel mondial pentru gastronomia sa extraordinară.

Mulțumesc Excelențelor lor, ambasadorilor prezenți la eveniment, știu cât de prețios este timpul dumnealor și apreciez profund participarea fiecaruia. Mulțumesc diplomaților, politicienilor, rectorilor, oficialilor din Erzurum care s-au deplasat la București și tuturor invitaților iubitori ai gastronomiei turcești.

Am avut alături și familia mea. Îi transmit gânduri bune tatălui meu, internat de două zile în spital, și îi dedic acest eveniment, pentru orașul nostru drag, Erzurum”, a declarat Ensar Duman, organizatorul evenimentului.

La eveniment au fost prezenți ambasadorul Turciei la București, Özgür Kivanç Altan, dar și alți diplomați delegați în România, printre care ambasadorul Maronului, Hassan Abouyoub, ambasadorul Coreei de Sud, Rim Kap-soo, ambasadoarea Columbiei, Divia Cepeda, cea a Australiei, Alison Duncan, dar și Leonie Kowalenko, reprezentantă a Ambasadei Australiei.

De asemenea, au participat rectorul Atatürk Üniversitesi din Erzurum, prof. dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, primarul orașului Erzurum, Mehmet Sekmen, și primarul sectorului Palandöken, Muhammet Sunar, alături de oficiali români, oameni de afaceri și iubitori ai gastronomiei turcești.

Erzurum, orașul de piatră și zăpadă din estul Turciei

Erzurum, cel mai mare oraș din Anatolia de Est, cu un trecut istoric ce datează din anii 4.000 î.Hr., rămâne până astăzi un loc în care tradiția, clima aspră și gastronomia unică modelează identitatea unei comunități cu rădăcini adânci.

Structură geografică a transformat Erzurum într-un oraș „de piatră și zăpadă”, cu o arhitectură masivă, adaptată unui climat dur, dar cu o identitate culturală foarte puternică.

Deși mai puțin cunoscut turiștilor români față de orașele celebre Istanbul, Antalya sau Cappadocia, Erzurum a devenit, în ultimul deceniu, un pol al turismului de iarnă, dar și al celui cultural.

De altfel, în Erzurum a avut loc Universiada de iarnă 2011 și Festivalul Olimpic European al Tineretului din 2017.

Printre atracțiile principale din Erzurum se numără Çifte Minareli Medrese, simbol al arhitecturii selgiucide, unul dintre cele mai fotografiate monumente din estul Turciei, Yakutiye Medrese, muzeu și reper istoric al orașului, sau Muntele Palandöken, una dintre cele mai bune zone de schi din Turcia.

În 2025, candidatura orașului Erzurum pentru includerea sa în lista Orașelor Gastronomice UNESCO a fost acceptată. Orașul și-a construit reputația prin preparate cu identitate puternică, multe dintre ele au indicație geografică și sunt strâns legate de modul de viață din Anatolia montană.