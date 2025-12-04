Indemnizații de lux la Aeroporturi București: 27.000 lei net pentru membrii CA

Această decizie de la Aeroporturi București survine într-un context marcat de critici din partea premierului Ilie Bolojan, care, anterior, a condamnat nivelul ridicat al remunerațiilor în companiile de stat, calificându-le drept „foarte robuste” și incompatibile cu măsurile de austeritate anunțate.

O propunere alternativă, formulată de Fondul Proprietatea, acționar cu participație minoritară, a vizat stabilirea unei indemnizații brute de 19.885 lei (circa 11.600 lei net), scrie Hotnews. Totuși, această variantă nu a primit aprobarea necesară.

Componența actuală a Consiliului de Administrație al CNAB, al cărui mandat expiră în iulie 2028, include următorii membri: Eduard Bachide, Georgeta Bumbac, Cosmin Florin Mihălțean, Ileana Mirela Bîrchi, Constantin Gabriel Bunduc și Cătălin Diaconu.

Critici legate de guvernanța corporativă și influența asupra cotării la bursă a Aeroporturi București

Hotărârea de majorare a remunerațiilor a generat reacții ferme din partea Fondului Proprietatea. Acesta susține că refuzul de a accepta o remunerație echilibrată la un nivel mai modest denotă o deficiență în ceea ce privește respectarea standardelor de guvernanță corporativă la nivelul CNAB.

Această lipsă de transparență și reticența în ajustarea compensațiilor ar putea crea obstacole în calea planurilor de listare a CNAB la Bursa de Valori București (BVB). Fondul consideră listarea un pas esențial pentru atragerea capitalului necesar modernizării infrastructurii aeroportuare. Conform estimărilor Fondului, o astfel de cotare ar putea genera peste 500 de milioane de euro printr-o ofertă publică, fonduri ce ar fi direcționate către construirea unui nou terminal.

Performanță financiară: o justificare pentru indemnizații substanțiale?

Compania a înregistrat în 2024 un profit net semnificativ, iar previziunile pentru 2025 indică menținerea unui trend profitabil. Cu toate acestea, criticii argumentează că performanța financiară nu este suficientă pentru a justifica automat remunerații atât de mari pentru membrii CA Aeroporturi București, mai ales în absența unei guvernanțe corporative solide și a unei transparențe sporite în procesul decizional.

Motivele controverselor

În contextul dezbaterilor privind austeritatea și necesitatea eficientizării cheltuielilor publice, acordarea unor indemnizații nete de aproximativ 27.000 lei pare a fi o măsură contradictorie. Refuzul Fondului Proprietatea de a accepta propunerea acestuia indică o posibilă rezistență la schimbare din partea acționarului majoritar, ceea ce ar putea afecta negativ încrederea investitorilor. Listarea companiei la bursă, un potențial motor de investiții, rămâne incertă, iar decizia privind majorarea remunerațiilor poate fi interpretată ca un semnal negativ din perspectiva guvernanței corporative.