BVB ridică ștacheta cu o comisie pentru guvernanță modernă

Pentru ca investitorii să înțeleagă mai bine în ce își plasează banii la bursă, Bursa de Valori București (BVB) pune pe picioare o Comisie de Guvernanță Corporativă. Noua echipă de experți va sprijini firmele listate „să își îmbunătățească transparența, responsabilitatea și practicile de guvernanță”, a comunicat joi instituția.

Comisia va avea un rol important în aplicarea Codului de Guvernanță Corporativă. Codul reprezintă setul de reguli după care companiile listate trebuie să se conducă. Scopul acestora este ca firmele să fie bine administrate, să își declare corect interesele, iar investitorii să știe în ce își pun banii.

Noua comisie, cu rol în implementarea noul cod al pieței de capital

Codul de Guvernanță Corporativă, la care BVB a lucrat împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va deveni obligatoriu pentru companiile listate, începând cu anul financiar 2025.

Un raport recent arată că multe firme respectă deja reguli importante, precum declararea conflictelor de interese sau independența membrilor din conducere. Totuși, există încă zone unde este nevoie de mai multă îndrumare. Printre acestea se numără evaluarea activității conducerii, modul în care sunt raportate informațiile către public și procesul de selecție a membrilor din consilii. Aici intervine noua comisie, care va oferi suport pentru ca standardele să fie respectate corect și complet.

Expertiză pentru bune practici

Potrivit BVB, decizia vine într-un „moment esențial pentru piața de capital din România”. Sunt necesare schimbări pentru ca firmele să fie mai deschise în raportările lor. De asemenea, trebuie să fie mai atente la conflictele de interese sau la cum își aleg conducerea.

Comisia este formată din specialiști în piețe financiare, sustenabilitate și guvernanță corporativă, cu rol consultativ. Aceștia vor ajuta la „crearea unei culturi a excelenței în guvernanță pe piața de capital”. Totodată, vor susține firmele să se alinieze la standardele urmărite în țările dezvoltate.

Reprezentanții BVB spun că inițiativa este menită să sprijine o piață „mai transparentă, bine reglementată și orientată către investitori”. Acest lucru poate aduce mai multă încredere, investiții noi și o dezvoltare sănătoasă pe termen lung.