BET închide ziua în creștere ușoară. Banca Transilvania domină prima pagină a tranzacțiilor

Bursa de Valori București a încheiat ziua de joi cu o evoluție pozitivă, iar principalul său indice – BET, care măsoară evoluția celor mai mari 20 de companii listate – a crescut cu 0,54%. Avansul e moderat, dar arată stabilitate pe piața locală. Un alt indicator important, BET-TR, care include și dividendele distribuite de companii, a urcat cu 0,53%.

Și alte barometre ale pieței au avut rezultate similare, în special BETPlus, care reflectă evoluția companiilor mari și medii, aflat și el în creștere cu 0,50%.

Prin contrast, BET-FI, indicele care urmărește evoluția fondurilor de investiții financiare (fostele SIF-uri), a înregistrat o scădere mai accentuată, de 1,07%. Această categorie este sensibilă la schimbările din economie, pentru că fondurile de investiții dețin participații mari în multe companii românești, iar o zi mai slabă pe câteva dintre aceste firme poate trage în jos întregul indice.

Vedeta zilei, Banca Transilvania

Pe partea energetică, BET-NG, care arată evoluția companiilor din domeniul gazelor și energiei, a crescut ușor cu 0,15%, în timp ce ROTX – un indice urmărit la nivel internațional, folosit de investitorii străini – a avansat cu 0,55%.

În privința tranzacțiilor efective, Banca Transilvania a fost vedeta zilei. Investitorii au cumpărat și vândut peste 707.000 de acțiuni, iar valoarea tranzacțiilor a depășit 21,5 milioane de lei, cea mai mare sumă înregistrată joi pe bursă. Acțiunile băncii au închis în creștere cu aproape 1,7%, contribuind semnificativ la rezultatul pozitiv al întregii piețe.

BRD, Digi și Nuclearelectrica cresc ușor

Tot în zona companiilor intens tranzacționate, TeraPlast, unul dintre cei mai mari producători români de materiale pentru construcții, a avut o evoluție stabilă, cu un avans ușor și un volum ridicat, de peste 288.000 de acțiuni tranzacționate. Și MedLife, liderul pieței de servicii medicale private, a înregistrat o zi pozitivă. Acțiunile sale au fost schimbate în peste 40.000 de unități, iar valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 350.000 de lei, semnalând un interes constant din partea investitorilor.

Și alte companii importante au avut evoluții favorabile, precum BRD, Digi și Nuclearelectrica, care au înregistrat creșteri între 0,4% și 1,2%.

Salturi mari la companii mici

Ziua a fost marcată și de evoluții spectaculoase pe segmentul companiilor cu lichiditate redusă. Electromagnetica Imobiliare a înregistrat o creștere impresionantă de peste 25%, susținută de tranzacții mai consistente decât de obicei, în timp ce alte companii mici, precum Altur, au avut de asemenea creșteri semnificative în procente, dar pe volume mici. Există însă și cazuri extreme, precum Neogen, unde creșterea de aproape 30% s-a produs pe o singură acțiune tranzacționată, un volum mult prea mic pentru a indica un interes real al pieței.

Scăderi în piață

Pe partea opusă, companii precum Petrom, Transgaz sau Electrica au închis cu scăderi ușoare, în timp ce alte firme mai mici au avut fluctuații mai pronunțate. Cea mai mare scădere dintre companiile cu tranzacții vizibile a venit din partea Armătura, care a pierdut aproape 15% din valoare.

În ansamblu, a fost o zi echilibrată pentru piața românească, cu un avans modest al indicelui principal și cu un interes mai ridicat pentru companiile mari. În cazul companiilor mici, mișcările de preț au fost vizibile, dar acestea au fost influențate în principal de numărul redus de acțiuni tranzacționate, ceea ce face ca orice tranzacție să aibă un efect mai pronunțat asupra prețului.