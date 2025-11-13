ASF a aprobat achiziția BRD Pensii Private de către Banca Transilvania, care devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de Pilon II

Odată cu finalizarea tranzacției aprobate de ASF, Grupul Banca Transilvania devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, sectoare care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Potrivit oficialilor autorității, această evoluție reprezintă un pas semnificativ în procesul de consolidare și maturizare a pieței fondurilor de pensii private, confirmând interesul investitorilor pentru un sector care joacă un rol strategic în economia României.

Banca Transilvania este cea mai mare instituție de credit din România, care are capital majoritar românesc și majoritar privat. Conform Raportului anual al Băncii Naționale Române pe 2023, Banca Transilvania avea un activ net bilanțier de 184.272,3 milioane de lei și deținea 20,9% din sistemul bancar din țară.

De amintit că în cursul lunii iulie 2024 Banca Transilvania S.A. a achiziționat, în mod direct, o participație de control reprezentând 100 la sută din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul OTP Bank România S.A. Achiziția a fost urmată de fuziunea prin absorbție între cele două bănci, proces care s-a finalizat în data de 28 februarie 2025.

Sector care gestionează active de aproape 180 miliarde de lei

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a subliniat că piața pensiilor private din România se află într-o etapă de consolidare, marcată de stabilitate și responsabilitate.

„Rolul ASF este de a asigura ca aceste procese de transformare să se desfășoare cu deplină respectare a principiilor de prudență, transparență și protecție a intereselor participanților. Aprobarea acestei achiziții se înscrie în cadrul unei piețe solide, bine reglementate, care atrage investitori cu viziune pe termen lung și contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei”, a declarat Alexandru Petrescu.

Și Dan Armeanu, vicepreședintele ASF care coordonează Sectorul Sistemului de Pensii Private, a evidențiat importanța momentului pentru piața locală.

„Prin această tranzacție, sistemul de pensii private din România marchează o etapă de referință: apariția, după 17 ani de la înființarea sistemului, a primului administrator cu capital românesc al unui fond de pensii Pilon II. Această evoluție confirmă interesul crescut pentru piața locală și capacitatea sectorului de a genera încredere, stabilitate și perspective de creștere. ASF va continua să vegheze la funcționarea echilibrată și sigură a sistemului, în beneficiul celor peste 8,4 milioane de participanți”, a declarat Dan Armeanu.

Autoritatea de Supraveghere Financiară își reafirmă angajamentul de a menține stabilitatea, transparența și protecția intereselor participanților în sistemul de pensii private (Pilon II și Pilon III), contribuind la consolidarea unui sector care gestionează active de aproape 180 miliarde de lei, la finalul primului semestru al anului 2025, și care reprezintă un pilon esențial al arhitecturii de protecție socială și financiară a României, au transmis oficialii instituției.