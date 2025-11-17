Bursa de Valori București, 30 ani: Acțiunile aduc câștiguri mai mari decât Fidelis sau depozitele. Pilonul III, neactualizat fiscal de două decenii. Românii, lideri la imobiliare și codași la piața de capital

Mai multe sesiuni sunt dedicate evoluției investițiilor la bursă și transformărilor prin care a trecut activitatea de brokeraj în ultimii 30 de ani, luni și marți. În anunțul oficial, reprezentanții Bursei de valori București (BVB) îi invită pe investitori, brokeri și pe toți cei interesați de piața de capital să urmărească în direct evenimentele aniversare pe platformele sale de social media.

„În această săptămână începe o nouă perioadă de 30 de ani pentru Bursa de Valori București, iar activitatea noastră este îndreptată spre piață și spre investitori”, a transmis luni directorul general Remus Vulpescu.

Ziua de luni a inclus două paneluri – unul dedicat investitorilor de retail și un al doilea dedicat administratorilor de fonduri de investiții și de pensii. Mesajului CEO-ului BVB i-a urmat tradiționala ceremonie „Ring the Bell”, momentul simbolic care marchează deschiderea oficială a fiecărei zilei de tranzacționare.

Bursa evoluează, dar cadrul fiscal nu ține pasul

„Este important să avem un mesaj simplificat pentru investitori, iar în ultimii ani am făcut pași mari în această direcție. Datorită acestui lucru am depășit pragul de un milion de investitori în fonduri mutuale, un produs flexibil, dinamic și versatil, potrivit atât pentru obiective financiare pe termen mediu, cât și pe termen lung”, a declarat directorul executiv al Goldman Sachs Asset Management (GSAM) România, Milan Prusan.

Șeful GSAM a atras atenția și asupra nivelului redus al deductibilității fiscale pentru Pilonul III de pensii, rămas neschimbat în ultimii 20 de ani. „Când s-a lansat Pilonul III, deductibilitatea era de 400 de euro pe an, iar valoarea unui tichet de masă era sub 2 euro. Astăzi, tichetul depășește 40 de lei, însă deductibilitatea a rămas aceeași. Inflația nu a fost indexată aici și cred că o ajustare ar reprezenta un plus important pentru industria financiară”, a explicat Prusan. El a subliniat că limita totală de deductibilitate – 400 de euro pentru investitor și 400 de euro pentru angajator – rămâne „mult prea mică raportat la obiectivele pe termen lung ale economisirii pentru pensie”.

Divizia de administrare a activelor a Goldman Sachs, este activă în România prin sucursala sa de la Bucureşti și a intrat oficial pe piaţa românească în martie 2023, prin rebrandingul NN IP şi schimbarea entităţii locale – NN Investment Partners, fostul administrator de active olandez aparținând grupului NN, achiziționat la nivel global de Goldman Sachs în 2022.

România, la coada Europei la investiții în fonduri

Mihai Purcărea, CEO și președinte BRD Asset Management, a subliniat decalajele majore dintre România și alte state europene în ceea ce privește investițiile în fonduri. „Suntem cei mai mari investitori imobiliari din Europa ca pondere a deținerilor, dar la coada clasamentului când vine vorba de investiții în acțiuni sau în fonduri”, a spus acesta, amintind că activele fondurilor de investiții locale reprezintă „sub 2% din PIB, față de 18% în Ungaria, 50% în Austria și o medie europeană de 118%”.

Devii investitor când vezi diferența pe termen lung

Pentru a reduce acest decalaj, Purcărea a pledat pentru investițiile recurente cu sume mici, care permit investitorilor să vadă diferențele de randament în timp. „Dacă stai în depozit bancar sau în Fidelis cu 5%-7% și compari cu o investiție în acțiuni pe 10 ani, vezi diferența în cont. Când trăiești diferența asta pe propria piele, devii investitor cu adevărat”, a explicat el.

Purcărea a punctat și logica fundamentală din spatele investițiilor pe termen lung: „Un business nu ar exista dacă nu ar produce mai mult decât un depozit bancar sau decât un titlu Fidelis. Dacă o companie nu generează valoare peste dobândă, nu ar putea supraviețui zece ani”. Purcărea a concluzionat că obiectivul industriei este de a transforma cât mai mulți români în investitori: „Pe termen lung avem o propoziție extrem de valoroasă — aceea de a-i face pe oameni parteneri la economia reală”.

Schimbare de generație în economisirea pentru pensie

„În ultimul an am atras aproape 70.000 de clienți noi în Pilonul 3, ceea ce reprezintă aproximativ 8% din numărul total de participanți din piață”, a evidențiat Corina Cojocaru, CEO BT Pensii, evidențiind creșterea puternică a interesului tinerilor pentru economisirea pe termen lung. Ea a dezvăluit că tot mai mulți tineri încep să contribuie încă de la 18 ani, ceea ce arată o schimbare de comportament generațională: „M-am uitat recent pe un formular de aderare și am văzut un participant de 18 ani. Faptul că tinerii încep atât de devreme este un motiv real de optimism”.

Șefa BT Pensii a punctat și rolul mediului digital în atragerea noii generații către economisire și investiții. „Este important să ajungem aproape de tineri în mediile lor – în platformele digitale și în online. Prezența noastră acolo funcționează, iar rezultatele sunt vizibile”.

Pilonul III, aproape de pragul de un milion

În plus, colaborarea cu rețelele bancare contribuie la deschiderea discuțiilor despre viitor: „Când tinerii intră în agențiile bancare, colegii din ghișee aduc în mod natural subiectul pensiilor în discuție, iar această abordare a dat rezultate”.

În ceea ce privește dimensiunea totală a pieței, Cojocaru a precizat că Pilonul III este foarte aproape de un prag simbolic: „Ne apropiem de un milion de participanți – la finalul lunii octombrie eram la 968.000”.

„De la un milion înainte, efectul de bundle se va amplifica”, a mai spus Corina Cojocaru, exprimându-și încrederea că interesul pentru economisirea prin Pilonul III va continua să crească odată cu extinderea bazei actuale de participanți.

Mituri demontate despre investițiile în fonduri

Vicepreședintele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), Cristi Pascu a insistat asupra importanței educației financiare și a accesului digital în atragerea noii generații către investițiile în fonduri. „Ca asociație, avem deja cinci ani de când am lansat Economisește Inteligent, un proiect la care ținem foarte mult și ale cărui rezultate se văd an de an”, a spus Pascu, explicând că inițiativa contribuie la creșterea numărului de investitori și la demitizarea unor percepții greșite. „Încercăm să explicăm de ce nu este adevărat că investițiile în fonduri sunt complicate sau că ai nevoie de bani mulți ori de expertiză”.

Investițiile mici și recurente fac diferența

Oficialul AAF a evidențiat și rolul platformelor digitale în simplificarea accesului la fonduri pentru generația tânără. „La un clic distanță poți să investești într-un fond, poți să cumperi unități, să retragi bani sau să urmărești evoluția fondurilor, fără să fie nevoie să mergi la bancă”, a declarat Pascu, menționând că această accesibilitate este esențială pentru generația Z.

Totuși, el a precizat că industria trebuie să rămână deschisă tuturor tipurilor de investitori, indiferent de vârstă sau preferințe. „Trebuie să oferim posibilitatea investitorilor de diverse categorii să acceseze fondurile în modul în care sunt ei obișnuiți”.

„Vă pot asigura că este foarte simplu să investești într-un fond. Nu trebuie să ai sume mari. Investiția recurentă și diversificarea sunt baza. Deci, încercați!”, a transmis Cristian Pascu.

Industria de brokeraj, în analiza BVB

Cel de-al doilea eveniment, programat pentru marți, este dedicat profesioniștilor din brokeraj. Agenda sa cuprinde două paneluri: primul urmărește evoluția serviciilor de brokeraj în cei 30 de ani de existență ai bursei, iar al doilea este orientat spre provocările actuale și direcțiile de dezvoltare ale industriei. La discuții iau parte reprezentanți ai principalelor case de brokeraj, ai instituțiilor financiare și ai mediului academic, iar sesiunile sunt moderate de specialiști ai BVB și de jurnaliști din presa economică.