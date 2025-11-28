„Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga”, concert-spectacol la Sala Palatului pe 20 decembrie 2025

Potrivit organizatorilor, dirijorul Daniel Jinga este figura centrală a concertului.

Director general și dirijor principal al Operei Naționale București, fondator al Corului „Accoustic”, Daniel Jinga este recunoscut pentru modul în care a reușit să unească tradiția cu modernitatea, muzica sacră cu estetica contemporană, corul clasic cu sonoritățile actuale.

„Muzica nu este împărțită în genuri, ci în emoții”

„În viziunea lui Daniel Jinga, muzica nu este împărțită în genuri, ci în emoții. Pentru el, vibrația fiecărui sunet contează mai mult decât eticheta stilistică, iar acest principiu devine esența concertului”, transmit organizatorii.

Colinde vechi, armonii a cappella și reinterpretări moderne

„Crăciunul Dirijorului” propune publicului o experiență muzicală completă:

– colinde în greacă veche și armonii a cappella,

– colinde tradiționale europene, cântate în stiluri multiple,

– reinterpretări moderne, unde orchestra, corul și DJ-ul construiesc un limbaj sonor actual.

Călătoria muzicală, de la sacru la contemporan, este descrisă în prezentarea artistică a evenimentului, unde accentul cade pe felul în care emoția, eleganța și pasiunea se contopesc într-un spectacol vibrant, rafinat și plin de lumină.

Orchestra Metropolitană București și invitați speciali

Pe scenă va evolua Orchestra Metropolitană București, cunoscută pentru versatilitatea sa, alături de invitați speciali, soliști vocali și instrumentiști, care vor completa construcția muzicală a serii.

Concertul va avea loc pe 20 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Palatului din București.