Mărturia lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am încercat să-mi iau viața”

Mario Iorgulescu a declarat că, în perioada imediat următoare accidentului, a trecut printr-o perioadă de depresie severă, care a necesitat internarea într-o clinică de specialitate. În cadrul internării, acesta a recunoscut că a încercat să își pună capăt zilelor, dar a fost salvat prin intervenția medicilor.

„Am avut o perioadă în care am plâns zilnic, timp de trei luni. Am ajuns la spital și am primit tratament pentru a-mi stabiliza starea. În această perioadă, am primit sprijin medical constant”, a declarat Iorgulescu.

Acesta a precizat că, pe durata internării, pacienții nu beneficiază de pază permanentă, ci sunt supravegheați de personal medical și primesc tratament psihiatric pentru a preveni incidentele. De asemenea, a menționat că a fost martor la situații dificile ale altor pacienți din clinică.

În prezent, Mario Iorgulescu urmează un tratament medicamentos adaptat, care include antidepresive și terapii complementare, și a remarcat că ameliorările stării sale au fost progresive, dar limitate.

„Din toți acești ani, doar recent au fost mici îmbunătățiri ale stării mele”, a explicat el.

