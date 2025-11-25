Parlamentul italian introduce femicidul în legislația penală. Care este pedeapsa

Parlamentul italian a adoptat, marți, proiectul de lege privind femicidul. Aceasta a obținut sprijinul bipartid al majorității de centru-dreapta și al opoziției de centru-stânga în votul final din Camera Inferioară, fiind adoptată cu 237 de voturi pentru, scrie Associated Press.

Proiectul de lege modifică legislația penală italiană și pedepsește cu închisoarea pe viață orice persoană care provoacă moartea unei femei „prin acte de discriminare sau ură față de victimă pentru că este femeie sau dacă actul criminal are ca scop reprimarea exercitării drepturilor, libertăților sau personalității femeii”, potrivit agenției de presă ANSA.

Inițiativa a fost susținută și de guvernul conservator al premierului italian Giorgia Meloni și include măsuri mai severe împotriva infracțiunilor bazate pe gen, inclusiv hărțuirea și pornografia de răzbunare.

Deși opoziția de centru-stânga a susținut legea în parlament, ea a subliniat că abordarea guvernului vizează doar aspectul penal al problemei, lăsând descoperite diviziunile economice și culturale.

Votul pentru această lege a coincis cu ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, o zi desemnată de Adunarea Generală a ONU.

Potrivit datelor statistice, Italia a înregistrat 106 cazuri de femicid în 2024, dintre care 62 comise de parteneri sau foști parteneri.