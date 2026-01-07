Suspectul în cazul vandalizării casei vicepreședintelui JD Vance din Ohio a fost încarcerat

William D. DeFoor, în vârstă de 26 de ani, a comparut în două săli de judecată diferite după ce a fost reținut luni dimineața de agenții Serviciului Secret care asigurau paza casei lui Vance din Cincinnati, situată în cartierul de lux East Walnut Hills, la est de centrul orașului. Vicepreședintele și familia sa nu se aflau acasă, scrie Associated Press.

Potrivit unei declarații depuse la tribunalul federal, Serviciul Secret a văzut pe cineva alergând de-a lungul gardului din fața reședinței lui Vance și încălcând limita proprietății în jurul miezului nopții. Persoana identificată ulterior ca fiind DeFoor era înarmată cu un ciocan și a încercat să spargă geamul unui vehicul nemarcat al Serviciului Secret pe aleea de acces, înainte de a se îndrepta spre fața casei și de a sparge geamurile acesteia, se arată în declarație.

Potrivit declarației, au fost sparte 14 geamuri istorice și au fost provocate daune sistemului de securitate din jurul ferestrelor, în valoare de 28.000 de dolari.

Ani grei de închisoare

Un judecător a stabilit cauțiuni în valoare totală de 11.000 de dolari pentru acuzațiile de vandalism, încălcarea proprietății, distrugere și obstrucționarea activității oficiale, care au fost aduse în fața tribunalului din comitatul Hamilton. Acolo, DeFoor a fost considerat anterior lipsit de discernământ să fie judecat pentru o acuzație de încălcare a proprietății private din 2023 și trimis la tratament după o acuzație de vandalism din 2024. O audiere a marelui juriu a fost programată pentru 15 ianuarie.

O audiere în cazul federal pentru a stabili dacă DeFoor poate fi eliberat pe cauțiune din închisoarea din comitatul Hamilton a fost stabilită pentru vineri la Curtea Federală de District din Cincinnati.

Procuratura din districtul sudic al statului Ohio a formulat acuzații de distrugere a proprietății guvernamentale, violență fizică împotriva proprietății într-o zonă restricționată și agresiune, rezistență sau împiedicarea agenților federali.

Primele două acuzații sunt pedepsite cu până la 10 ani de închisoare, în timp ce agresiunea, rezistența sau împiedicarea agenților federali sunt pedepsite cu până la 20 de ani de închisoare.

Apărarea mizează pe probleme de sănătate mintală

Avocatul apărării lui DeFoor, Paul Laufman, a declarat în fața tribunalului că clientul său nu a fost motivat de considerente politice, calificând presupusa conduită drept „o problemă pur și simplu de sănătate mintală”.

Într-o declarație citită în fața tribunalului federal, alături de soțul ei, Catherine DeFoor, mama inculpatului, a spus că „boala mintală este un lucru teribil” și că viața familiei „este plină de stres, tristețe și durere”. Ea a spus rugăciuni pentru familia Vance și copiii lor. DeFoor și-a descris copilul ca fiind un elev cu note maxime, care a primit o bursă integrală pentru a studia muzica.

Vance a declarat marți, într-un interviu la „The Scott Jennings Show”, că familia sa părăsise orașul cu câteva ore înainte de atac.

El a spus că persoana a spart geamurile „dar, în cele din urmă, și-a dat seama că nu ajunge nicăieri, a fugit și a fost capturată de Serviciul Secret în timp ce încerca să scape”.

Vance a declarat că va aștepta finalizarea anchetei înainte de a comenta asupra unui posibil motiv al suspectului, dar că acesta era „în mod evident o persoană foarte bolnavă”.

„Există oameni nebuni și suntem recunoscători Serviciului Secret și harului lui Dumnezeu că suntem încă aici pentru a ne face treaba”, a spus el.