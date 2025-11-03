Prima pagină » Știri externe » Muncitorul blocat sub dărâmăturile turnului prăbuşit în Roma este român. Este în viaţă

Muncitorul blocat sub dărâmăturile Turnului Conti din Forul Imperial de la Roma este român, scrie Corriere della Sera. Autorităţile susţin că bărbatul este în viaţă.
Sursa: Captură video
Laurențiu Marinov
03 nov. 2025, 17:13, Social

Presa din Italia relatează în detaliu amănuntele prăbuşirii turnului istoric de lângă Colosseum şi intervenţiile de salvare a victimelor. Conform primelor rapoarte, un muncitor a fost prins sub dărâmături, în timp ce alţi patru, iniţial blocaţi în partea superioară a Turnului, au fost salvaţi, anunţă Corriere della Sera.

Potrivit aceleiaşi publicaţii, muncitorul blocat este român.

Doi pompieri s-au urcat din nou pe autoscară pentru a examina faţada Turnului şi a încerca să- l localizeze pe ultimul lucrător blocat. Alţi pompieri oferă sprijin cu o altă autoscara. Operaţiunea este foarte riscantă. Specialiştii din comandamentul provincial din Roma caută o modalitate de a ajunge la el fără a risca să fie implicaţi în alte prăbuşiri, deoarece stabilitatea întregului complex este acum compromisă.

La faţa locului s-au aflat primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul Culturii, Alessandro Giuli, şi şefii Superintendenţei Capitoline. Primarul şi ministrul s-au întâlnit cu muncitorii care au supravieţuit prăbuşirii, care, au raportat ei, sunt în stare bună.

De asemenea, a fost prezent prefectul Lamberto Giannini, potrivit căruia există semne că persoana de sub dărâmături este încă în viaţă: „Operaţiuni foarte complexe sunt în desfăşurare, deoarece există o persoană blocată în interior. Nu cunoaştem starea ei, dar suntem aproape siguri că este încă în viaţă. Am reuşit să stabilim contactul şi să o localizăm, dar apoi a avut loc o altă prăbuşire. Din fericire, niciunul dintre pompieri nu a fost rănit.” El a adăugat: „ În timpul intervenţiei iniţiale, pompierii au reuşit să amplaseze echipamente de protecţie pentru a-i proteja pe muncitorii care au fost loviţi de materialele în cădere. Lucrăm la asta; vor sosi mai multe echipamente, dar va fi o sarcină foarte lungă şi complexă, având în vedere riscul ridicat.”

Muncitorul dispărut lucrează pentru compania EdilErica, specializată în şantiere şi lucrări la clădiri istorice.