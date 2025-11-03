Muncitorul blocat sub dărâmăturile turnului prăbuşit în Roma este român. Este în viaţă

Presa din Italia relatează în detaliu amănuntele prăbuşirii turnului istoric de lângă Colosseum şi intervenţiile de salvare a victimelor. Conform primelor rapoarte, un muncitor a fost prins sub dărâmături, în timp ce alţi patru, iniţial blocaţi în partea superioară a Turnului, au fost salvaţi, anunţă Corriere della Sera.

Potrivit aceleiaşi publicaţii, muncitorul blocat este român.

Doi pompieri s-au urcat din nou pe autoscară pentru a examina faţada Turnului şi a încerca să- l localizeze pe ultimul lucrător blocat. Alţi pompieri oferă sprijin cu o altă autoscara. Operaţiunea este foarte riscantă. Specialiştii din comandamentul provincial din Roma caută o modalitate de a ajunge la el fără a risca să fie implicaţi în alte prăbuşiri, deoarece stabilitatea întregului complex este acum compromisă.

La faţa locului s-au aflat primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul Culturii, Alessandro Giuli, şi şefii Superintendenţei Capitoline. Primarul şi ministrul s-au întâlnit cu muncitorii care au supravieţuit prăbuşirii, care, au raportat ei, sunt în stare bună.

De asemenea, a fost prezent prefectul Lamberto Giannini, potrivit căruia există semne că persoana de sub dărâmături este încă în viaţă: „Operaţiuni foarte complexe sunt în desfăşurare, deoarece există o persoană blocată în interior. Nu cunoaştem starea ei, dar suntem aproape siguri că este încă în viaţă. Am reuşit să stabilim contactul şi să o localizăm, dar apoi a avut loc o altă prăbuşire. Din fericire, niciunul dintre pompieri nu a fost rănit.” El a adăugat: „ În timpul intervenţiei iniţiale, pompierii au reuşit să amplaseze echipamente de protecţie pentru a-i proteja pe muncitorii care au fost loviţi de materialele în cădere. Lucrăm la asta; vor sosi mai multe echipamente, dar va fi o sarcină foarte lungă şi complexă, având în vedere riscul ridicat.”

Muncitorul dispărut lucrează pentru compania EdilErica, specializată în şantiere şi lucrări la clădiri istorice.