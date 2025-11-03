Un turn istoric din Roma aflat în curs de restaurare s-a prăbușit. Un muncitor, prins sub dărâmături

Pompierii intervin în Largo Corrado Ricci cu trei echipe operative, două autoscări și unități speciale pentru a salva un muncitor îngropat sub dărâmături, transmite La Repubblica.

La ora 12:50, ora locală, o a doua prăbușire a ridicat un alt nor de praf. Pompierii au fost nevoiți să retragă autoscări și s-au grăbit să se salveze. Dronele au zburat deasupra structurii: temerile de noi prăbușiri sunt prea mari.

Secțiunea centrală a laturii turnului cu vedere la Via Cavour, contrafortul exterior construit în anii 1930 pentru a consolida clădirea, a dispărut.

Pompierii au salvat în prezent patru muncitori. Unul dintre ei se află încă sub dărâmături. După ce a doua prăbușire a oprit operațiunile de salvare, pompierii au reluat lucrul cu două autoscări. De asemenea, au fost trimiși câini de adulmecare pentru a căuta persoana de sub dărâmături.

Cei trei muncitori din vârful turnului au fost evacuați cu ajutorul unui camion cu scară. Cel mai grav rănit, un bărbat în vârstă de 64 de ani care așteaptă confirmarea stării bărbatului de sub dărâmături, a fost transportat la Spitalul San Giovanni în stare critică din cauza unei leziuni la cap.

Polițiștii locali au securizat zona, blocând traficul pietonal și rutier pentru a facilita intervenția pompierilor și a vehiculelor de urgență. Carabinierii și poliția judiciară, specializată în accidente de muncă, investighează prăbușirea. Acesta este primul pas dintr-o anchetă potențial mult mai amplă: nu numai că se investighează starea de sănătate a răniților, dar procurorii vor să înțeleagă și ce s-a întâmplat în timpul lucrărilor de renovare. Turnul, construit în 1216 de Inocențiu al III-lea , este în prezent în curs de renovare.

Parchetul a solicitat imediat o expertiză a stadiului lucrărilor și atribuirea contractului de șantier.