Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni

În intervalul 22 – 29 decembrie 2025, temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate în vestul țării, în timp ce în nord-est se vor înregistra valori ușor mai scăzute decât normalul perioadei. În aceeași săptămână, regimul pluviometric va fi excedentar în sud și sud-est, în timp ce în nord-vest se vor situa sub mediile normale.

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii estimează o scădere a temperaturilor sub valorile obișnuite pentru această perioadă, mai ales în regiunile extracarpatice. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în cea mai mare parte a țării, în limitele normale.

În săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026 temperaturile medii se vor menține ușor sub normal în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în zonele extracarpatice, în timp ce restul țării va înregistra valori normale.

În ultima săptămână analizată, 12 – 19 ianuarie 2026, mediile termice vor rămâne ușor sub estimările perioadei, iar precipitațiile vor fi peste nivelul normal în regiunile extracarpatice și la un nivel normal în restul țării.