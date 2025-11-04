Prima pagină » Știri externe » Zi de doliu la Roma pentru muncitorul român care a murit în prăbușirea turnului Torre dei Conti

Zi de doliu la Roma pentru muncitorul român care a murit în prăbușirea turnului Torre dei Conti

Primarul Romei declară zi de doliu după moartea muncitorului român Octav Stroici în prăbușirea Torre dei Conti. Italia deschide anchetă.
Roma - Torre dei Conti Sursa: Hepta/Mediafax Foto
04 nov. 2025, 22:37, Social

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de miercuri drept zi de doliu în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti, un turn medieval aflat lângă Forul Roman și Colosseum, scrie România Europa Liberă.

Tragedia, petrecută în timpul lucrărilor de restaurare a structurii istorice, a emoționat profund atât comunitatea italiană, cât și cea românească.

O viață pierdută într-un monument istoric

Originar din Suceava, România, Stroici lucra la consolidarea turnului în momentul prăbușirii. Echipele italiene de salvare au lucrat 11 ore pentru a-l scoate de sub dărâmături, timp în care bărbatul a rămas conștient.

Din păcate, starea sa s-a agravat pe drum spre spital, iar eforturile de resuscitare nu au avut succes.

Primarul Gualtieri și-a exprimat profundele condoleanțe, afirmând că Roma „împărtășește durerea familiei, colegilor și celor dragi lui”.

El a mulțumit, de asemenea, pompierilor, poliției și echipelor de salvare pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă într-o situație atât de tragică și complexă.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis și ea condoleanțe, descriind moartea lui Stroici drept „o pierdere tragică” și exprimând solidaritate cu familia sa.

Ancheta este în desfășurare

Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, încercând să stabilească motivele și eventualele neglijențe care au dus la prăbușirea structurii.