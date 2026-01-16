Fotografie în stil manga cu Giorgia Meloni și prim-ministrul japonez: „Din ce în ce mai aproape. Prietenie și armonie”

În timpul vizitei sale oficiale la Tokyo, prim-ministrul Italiei a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de omoloaga sa japoneză, Sanae Takaichi, iar sub imagine se regăsește o ilustrație în stil manga a celor două. Postarea a fost însoțită de mesajul: „Două națiuni îndepărtate, dar din ce în ce mai apropiate. Prietenie și armonie”, subliniind apropierea dintre Italia și Japonia.

Cu ocazia întâlnirii, Sanae Takaichi i-a oferit Giorgiei Meloni mascota oficială a Expo Green 2027, Tunku Tunku, un personaj în formă de inimă care reprezintă natura și creșterea. De asemenea, prim-ministrul japonez i-a dăruit premierului italian mai multe desene realizate de copii, într-un gest simbolic de prietenie și apreciere.

Vizita Giorgia Meloni în Japonia coincide cu aniversarea premierului italian

Vizita oficială la Tokyo a avut loc chiar în perioada în care Giorgia Meloni și-a sărbătorit ziua de naștere, împlinind 49 de ani. Cu acest prilej, prim-ministrul Japoniei i-a transmis urări de „La mulți ani” și a felicitat-o în mod public.

La întâmpinarea de la Kantei, reședința prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi a declarat: „Este o mare onoare pentru mine ca Giorgia să-și sărbătorească ziua de naștere în Japonia. Vreau să o sărbătoresc împreună cu ea, alături de poporul japonez. Toate cele bune!”

Discursul despre responsabilitate și „Ganbaru”

În partea finală a discursului său, Giorgia Meloni a nuanțat faptul că ea și Sanae Takaichi sunt primele două femei care conduc popoarele lor, considerând acest lucru o mare onoare, dar și o mare responsabilitate.

Premierul italian a vorbit despre conceptul japonez „Ganbaru”, explicând că acesta înseamnă nu doar să dai tot ce ai mai bun, ci să faci mai mult decât poți și să-ți depășești propriile limite. Meloni a adăugat că această abordare este esențială pentru a servi binele popoarelor și al națiunilor lor.

Giorgia Meloni a evidențiat importanța dialogului Italia–Japonia în contextul numeroaselor crize globale. Ea a reafirmat determinarea comună pentru realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, consolidarea procesului de pace în Orientul Mijlociu și garantarea securității și stabilității în regiunea Indo-Pacific.