Conducerea Muzeului Luvru a depus o plângere împotriva platformei X, după divulgarea unor documente interne

Conducerea Luvrului a depus o plângere împotriva platformei X după divulgarea în presă a unor „documente interne și confidențiale”, a declarat joi o purtătoare de cuvânt a muzeului parizian.
Alexandra-Valentina Dumitru
18 dec. 2025, 15:22, Știri externe

„Pe 16 decembrie 2025, după ce a constatat că documente interne și confidențiale au fost comunicate unor terți în vederea publicării, Instituția publică a Muzeului Luvru a depus o plângere la procurorul Republicii Paris împotriva lui X pentru abuz de încredere și ascunderea abuzului de încredere”, a declarat sursa într-un mesaj transmis AFP, citată de Le Figaro.

Plângerea a fost enunțată miercuri de președinta Luvrului în fața senatorilor care au întrebat-o despre breșele de securitate dezvăluite de spargerea din 19 octombrie.

„Prea multe documente sensibile se scurg din Luvru (…) în mass-media. Este total inacceptabil”, a declarat Laurence des Cars, care ocupă această funcție de la sfârșitul anului 2021 și care a fost interogată pe larg cu privire la două audituri de securitate alarmante din 2017 și 2019, unul dintre ele fiind dezvăluit la sfârșitul lunii noiembrie de Le Monde.

Conducerea Muzeului Luvru nu a precizat care sunt documentele vizate de plângere.

În fața senatorilor, președinta Luvrului a spus că a sesizat instanța după o publicație a unei „redacții de presă”, precizând că această acțiune nu vizează mass-media, ci persoana responsabilă de scurgerea de informații.

„Dacă identificăm persoana care a divulgat documente extrem de sensibile din Luvru, va fi evident luată o măsură, este absolut evident”, a declarat ea.

În general, plângerea are ca scop, potrivit lui des Cars, „să reamintească tuturor celor care lucrează în această instituție datoria lor de discreție și rezervă în tratarea informațiilor sensibile”.

