Ce măsuri ia Muzeul Luvru după jaful de luna trecută: vor fi instalate 100 de camere de supraveghere noi

Laurence Des Cars a mai spus, în cadrul unei audieri în Adunarea Națională, că relația cu poliția pariziană va fi îmbunătățită prin deschiderea unui post de poliție în perimetrul Muzeului Luvru.

Jaful din 19 octombrie, comis în plină zi, în care patru hoți au fugit cu bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari, a stârnit îndoieli cu privire la credibilitatea celui mai vizitat muzeu din lume ca protector al numeroaselor sale opere de artă.

Jaful a scos la iveală o breșă majoră de securitate

Deși anchetatorii au pus sub acuzare patru suspecți pentru implicarea în raid, bijuteriile nu au fost încă recuperate.

Oficialii au recunoscut că zidurile exterioare ale muzeului nu erau acoperite adecvat de camere de supraveghere, iar balconul folosit în spargere nu era monitorizat deloc.

După jaf, autoritățile franceze au anunțat că Muzeul Luvru va implementa noi măsuri de securitate, printre care dispozitive anti-intruziune și bariere pentru a împiedica accesul vehiculelor pe drumurile publice din apropiere.

Un raport publicat luna trecută de Curtea de Conturi a Franței a arătat că incapacitatea muzeului de a-și moderniza infrastructura a fost agravată de cheltuielile excesive pentru achiziții de artă.

„Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru aceste achiziții, care sunt mândria țării noastre și a colecțiilor noastre. Activitatea de la Luvru nu ar trebui privită ca fiind în competiție cu îmbogățirea colecțiilor naționale”, a declarat