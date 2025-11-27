Muzeul Luvru majorează prețurile biletelor pentru vizitatorii din afara UE cu 45%

Muzeul a declarat pentru agenția de presă AFP că scopul acestei majorări de 45% a prețurilor este acela de a crește veniturile anuale cu până la 23 de milioane de dolari pentru a finanța îmbunătățiri structurale la cel mai vizitat muzeu de artă din lume, scrie Le Monde.

Astfel, începând de anul viitor, vizitatorii din afara Uniunii Europene, Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei vor trebui să plătească 32 de euro – cu 10 euro mai mult.

Muzeul Luvru, vizitat în număr mare de străini

Decizia vine și în urma unui raport publicat de Luvru anul trecut, care arată că muzeul a primit 8,7 milioane de vizitatori în acel an. Dintre aceștia, 69% erau străini. Americanii au fost cei mai numeroși, iar vizitatorii chinezi s-au clasat pe locul al treilea.

În prezent, muzeul aplică deja o politică tarifară diferenţiată în funcţie de profilul vizitatorilor. Rezidenţii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani din ţările Spaţiului Economic European (țările din UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia), precum și vizitatorii cu dizabilităţi, şomerii sau beneficiarii de ajutoare sociale minime beneficiază de intrare gratuită.

Luna trecută, opt obiecte au fost furate din Muzeul Luvru. O anchetă oficială a indicat că echipamentele de securitate erau insuficiente. În urma acestui incident, Muzeul Luvru din Franța va instala 100 de camere externe până la finalul anului 2026, ca parte a măsurilor de consolidare a securității după jaful spectaculos de luna trecută.