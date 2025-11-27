Forțele Armate Ucrainene au prevenit o catastrofă în apropiere de orașul Guliaipol din regiunea Zaporojia, potrivit Dialog. Se pare că două decizii ale comandanților ucraineni au schimbat dramatic situația. Străpungerea rusească în apropiere de Guliaipol a creat o presiunea foarte mare asupra orașului care risca să cadă în mâinile rușilor. Redistribuirea rezervelor și crearea unei noi linii de apărare au oprit avansul militarilor ruși.

Experții ucraineni susțin că Forțele Armate Ucrainene au prevenit un astfel dezastru prin deciziile și manevrele rapide și precise care au urmat.

După ce rușii au încercat să ocolească orașul prin mai multe direcții, unități ale Regimentului 225 de Asalt și una dintre brigăzile mecanizate ucrainene au fost transferate de urgență în zona amenințată. Aceste forțe au construit rapid o nouă linie defensivă în fața orașului. Coordonarea tuturor unităților implicate a făcut posibilă închiderea instantanee a breșelor, desfășurarea artileriei și oprirea avansului trupelor rusești.

După încheierea operațiunii, specialiștii au analizat situația și au tras concluzia că prin succesul obținut a fost preîntâmpinat o criză amplă. Întreaga zonă ar fi putut să fie ocupată de ruși. Anterior, mai multe poziții ucrainene au fost abandonate, iar rușii au profitat de ocazie pentru a distruge câteva avioane.