Rușii au ocupat două zone din orașul asediat din Donețk

Forțele ruse câștigă teren în orașele cheie aflate pe linia frontului din Donețk. Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au capturat două dintre micro-districtele orașelui Pokrovsk, Gornyak și Șahterski. Unele înregistrări verificate de Sky News arată un militar rus pe terenul Spitalului Central Districtual din Pokrovsk, situat în zona centrală, indicând faptul că rușii ar fi putut obține câștiguri suplimentare față de cele raportate.

În paralel, în orașul vecin Myrnohrad, o altă înregistrare video pare să arate forțele ruse aruncând pliante peste micro-districtul Zapadny, încurajând forțele ucrainene să se predea.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele ruse împing unitățile ucrainene din Zapadny și din alte zone din sudul orașului.

În ultimele săptămâni unitățile ruse au încercuit Myrnohradul și au capturat zone din Pokrovsk.

Cel mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că orașul și unitățile ucrainene care luptă în Pokrovsk, sunt acum înconjurate.

Importanța orașului Pokrovsk

Pokrovsk este supranumit „poarta de acces către Donetsk”. Dacă Rusia reușește să-l cucerească, acesta ar reprezenta unul dintre cele mai importante câștiguri ale Moscovei în Ucraina de la Avdiivka la începutul anului 2024.

Analiștii spun, de asemenea, că dacă Rusia ar cuceri orașul, acest lucru ar oferi forțelor lui Vladimir Putin o platformă pentru a avansa și a cuceri noi teritorii.

Acestea includ orașele-fortăreață cheie Sloviansk și Kramatorsk și capturarea restului de 10% din regiunea Donbas.

Mai mult, Pokrovsk este un nod rutier și feroviar care joacă un rol important în apărarea Ucrainei, astfel încât pierderea lui ar fi o lovitură pentru Kiev.