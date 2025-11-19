Atac masiv al rușilor din ultimele ore. Blocuri lovite și întreruperi de urgență a curentului în toată Ucraina. România și Polonia au ridicat avioane ca răspuns la atacul cu drone din Ucraina

UPDATE: Rusia a lansat peste 470 de drone și 47 de rachete în cadrul „atacului îndrăzneț” din ultimele ore.

UPDATE: În Ternopil, nouă persoane au fost ucise, alte zeci au fost rănite în urma atacului forţelor ruse, a relatat preşedintele ucrainean Zelenski

„în Ternopil au fost lovituri în locuințe. Din păcate, există distrugeri semnificative, iar sub dărâmături pot fi oameni”, a scris președintele din Ucraina.

Pe rețelele de socializare apar primele imagini cu efectele atacului din ultimele ore.

Imaginea a fost postată de Ihor Zinkevich, consilier municipal în Lviv, însoțită de mesajul: „Salvatorii lucrează la locul loviturii din Ternopil”.

Știre inițială

Un incendiu de proporții a fost semnalat și în Lviv, iar imaginile postate pe Telegram arătau un nor uriaș de fum deasupra orașului la răsăritul soarelui.

„Închideți ferestrele, deoarece aerul ar putea fi poluat”, a avertizat el locuitorii.

Primarul din Lviv, Andrii Sadovyi, a declarat ulterior că un depozit de anvelope a fost lovit și că nu au existat victime.

În orașul Ternopil, autoritățile au raportat „lovituri asupra clădirilor rezidențiale”.

Fotografiile postate pe rețelele de socializare arătau mai multe etaje ale unei clădiri înalte complet distruse.În prezent, nu există informații despre victime.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică. Din această cauză, în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de curent de urgență”, a declarat Ministerul Energiei.

Forțele armate române și cele poloneze au confirmat că au trimis avioane de vânătoare în spațiul aerian propriu ca răspuns la atacul rus cu drone. O dronă rusă a intrat în spațiul aerian românesc.

Rusia lansează în mod regulat atacuri la scară largă asupra orașelor ucrainene, iar în ultimele luni, Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în încercarea de a arunca Ucraina într-o altă iarnă grea.