„Lupte aprige” cu rușii pe străzile orașului Pokrovsk. Forțele speciale ucrainene au strapuns coridorul terestru și au primit întăriri

Marți dimineață, serviciile secrete ucrainene au oferit o actualizare a luptelor din oraș.

„Au loc lupte aprige cu ocupanții ruși. După o operațiune de debarcare reușită, forțele speciale, care ocupau liniile desemnate, au străpuns coridorul terestru și au primit întăriri”, au transmis ucrainenii, potrivit Sky News.

Ucrainenii mai sunt că în oraș sunt în desfășurare și alte misiuni. De asemenea, ucrainenii încearcă să respingă atacurile rusești asupra liniilor de aprovizionare către Pokrovsk.

Pokrovsk este un centru regional pe care armata Rusiei încearcă să-l cucerească de peste un an. În ultimele zile luptele s-au intensificat și rușii au reușit să intre în unele zone din oraș.

Pokrovsk avea înainte de război o populație de aproximativ 60.000 de locuitori. Orașul este în mare parte părăsit de locuitori, iar o eventuală ocupare a sa de către ruși le-ar oferi acestora o platformă pentru a se îndrepta spre Kramatorsk și Sloviansk. Este vorba despre ultimele două mari orașe din regiunea Donețk controlate de Ucraina.

În paralel, continuă atacurile aeriene. În noaptea de luni spre marți, rușii au atacat regiunea Odesa, iar ucrainenii au lovit o uzină chimică aflată în interiorul Rusiei. Dronele ucrainene au avariat uzina petrochimică Sterlitamak din regiunea Bashkortostan, la aproape 1.600 km de granița cu Ucraina, în Munții Ural.