Războiul din Ucraina, ziua 1305. Dronele au lovit rafinăria rusească de la Saratov pentru a doua oară într-o săptămână

Comandantul suprem al Ucrainei raportează restabilirea controlului asupra a șapte localități din regiunea Donețk

Oleksandr Sîrskîi, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, a raportat că forțele de apărare au recâștigat controlul asupra a șapte localități din regiunea Donețk, fără a specifica perioada de timp.

„Operațiunea forțelor de apărare ale Ucrainei continuă pe frontul Dobropillia din regiunea Donețk. Trupele noastre au avansat între trei și șapte kilometri în adâncul apărării inamice. Controlul a fost recâștigat în șapte localități, iar alte nouă au fost curățate de grupurile inamice de sabotaj și recunoaștere”, a scris Sîrskîi pe Facebook.

Polonia mobilizează avioane după ce Rusia lansează atacuri asupra Ucrainei

Avioane poloneze și aliate au fost trimise sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, citate de Reuters.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe X.

La ora 03:40 GMT, aproape toată Ucraina se afla în stare de alertă aeriană, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone rusești.

AP: Rusia și Vietnamul ascund tranzacțiile cu arme prin profiturile comune din energie pentru a evita sancțiunile SUA

Rusia și Vietnamul au dezvoltat un mecanism pentru ascunderea plăților din tranzacțiile cu arme, în scopul de a eluda sancțiunile impuse de SUA și Europa, a relatat vineri Associated Press, citând documente ale guvernului vietnamez obținute de publicație.

Documentele arată că cele două națiuni au utilizat profiturile din întreprinderile comune de petrol și gaze pentru a finanța contracte de apărare, ocolind sistemul bancar global.

Marile bănci rusești au fost excluse din sistemul internațional de tranzacții SWIFT — supravegheat de SUA și alte țări occidentale — din cauza sancțiunilor globale impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Dronele au lovit rafinăria rusească de la Saratov pentru a doua oară într-o săptămână

Cel puțin un incendiu major a izbucnit sâmbătă dimineața la rafinăria de petrol Saratov din Rusia, după ce aceasta a fost lovită puternic de dronele ucrainene, potrivit The Guardian.

Dronele au atacat o țintă în adâncimea teritoriului rus pentru cel puțin a doua oară într-o săptămână.

Videoclipuri verificate și postate de analiști online au arătat drone care se apropiau, urmate de explozii mari și flăcări care se ridicau de la fața locului, în timp ce sirenele de raid aerian sunau. Rafinăria principală se află la aproape 600 km est de linia frontului din Ucraina.

Guvernatorul rus din zonă, Roman Busargin, a confirmat un atac al dronelor.