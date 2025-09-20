Zelenski vrea implicarea României și Poloniei în doborârea dronelor rusești

„Eu cred că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu doar ca dronele să cadă pe capul ucrainenilor și să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci ca aceste decizii să fie luate împreună. Adică, avem sisteme de apărare antiaeriană, doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia. La fel și Polonia, cu avioanele sale, să doboare tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Se pot lua în considerare doar regiunile din vestul țării noastre, acolo unde Polonia are capacități”, a declarat Zelenski, potrivit agenției Ukrinform.

El a precizat că mecanismul ar putea include nu doar Polonia, ci și România.

„Sau ar putea fi nu doar Polonia, ci și România. Pe alții nu ne bazăm”, a menționat președintele ucrainean.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul unor incidente recente la granițele NATO.

Pe 10 septembrie, Polonia a anunțat că 19 drone rusești au intrat în spațiul său aerian. Forțele poloneze au doborât trei dintre ele. Premierul Donald Tusk a catalogat episodul drept una dintre cele mai grave încălcări ale suveranității poloneze de la începutul războiului din Ucraina și a solicitat consultări în cadrul NATO.

O dronă a Rusiei a intrat pe 13 septembrie în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.