9 persoane rănite după ce o mașină a lovit un grup de oameni în Olanda într-un accident suspect

„La prima vedere, nu pare a fi un act deliberat, dar încă investigăm acest aspect”, a declarat poliția pe X, fostul Twitter.

Incidentul a avut loc în orașul Nunspeet, la aproximativ 70 de kilometri (45 de mile) est de Amsterdam.

Auto rijdt in op groep mensen in Nunspeet, politie gaat niet uit van opzet. De bestuurder, een 56-jarige vrouw, is aangehouden, wat gebruikelijk is bij een ernstig verkeersongeval. https://t.co/cyxVZPLQaW — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 22, 2025

„Gândurile mele sunt alături de victime și familiile lor”, a declarat Rob Jetten, care este pe cale să devină următorul prim-ministru al țării.

„Sunt extrem de recunoscător și respectuos față de serviciile de urgență, care fac tot posibilul pentru a oferi cea mai bună îngrijire”, a declarat Jetten pe X.