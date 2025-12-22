Prima pagină » Știri externe » 9 persoane rănite după ce o mașină a lovit un grup de oameni în Olanda într-un accident suspect

Nouă persoane au fost rănite, trei dintre ele grav, luni, când o mașină a lovit un grup de persoane în Olanda. Poliția a declarat inițial nu suspectează un atac.
Andreea Tobias
22 dec. 2025, Știri externe

„La prima vedere, nu pare a fi un act deliberat, dar încă investigăm acest aspect”, a declarat poliția pe X, fostul Twitter.

Incidentul a avut loc în orașul Nunspeet, la aproximativ 70 de kilometri (45 de mile) est de Amsterdam.

„Gândurile mele sunt alături de victime și familiile lor”, a declarat Rob Jetten, care este pe cale să devină următorul prim-ministru al țării.

„Sunt extrem de recunoscător și respectuos față de serviciile de urgență, care fac tot posibilul pentru a oferi cea mai bună îngrijire”, a declarat Jetten pe X.

