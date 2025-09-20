G7 are nevoie de măsuri „decisive” pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Champagne a afirmat că G7 „nu mai adoptă o abordare incrementală, ci una decisivă pentru a pune capăt războiului”. Grupul țărilor industrializate este „aliniat în ceea ce privește ambiția și urgența”, a adăugat el.

Champagne prezidează discuțiile G7 dintre miniștrii de finanțe, inclusiv cu privire la planurile controversate de a utiliza activele băncii centrale ruse înghețate în străinătate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei.

G7 se află sub presiunea președintelui american Donald Trump de a lua măsuri mai ferme împotriva Moscovei pentru a-l forța pe președintele rus Vladimir Putin să participe la negocierile de pace din Ucraina, potrivit Politico.

La începutul acestei luni, SUA a trimis un document celorlalte țări din G7 în care solicita aplicarea unor tarife de 100% asupra Chinei și Indiei, sancțiuni mai stricte asupra petrolului și gazelor rusești și noi măsuri pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei.

De atunci, UE și Marea Britanie au prezentat propuneri de utilizare a fondurilor rusești înghețate pe teritoriile lor pentru a finanța împrumuturi către Ucraina. Iar Bruxellesul a prezentat un nou pachet de sancțiuni.

Planul de împrumuturi este controversat, ridicând întrebări cu privire la compatibilitatea sa cu dreptul internațional. Champagne nu a dat detalii despre discuțiile G7, dar a spus că grupul încearcă să acționeze „coordonat”.

„Există diferite inițiative, dar … există dorința de a ne coordona între noi și de a adopta un set similar de politici în acțiune”, a spus el.

Întrebat dacă Canada ar putea propune propriul plan de împrumuturi pentru reparații, Champagne a răspuns: „Suntem foarte aliniați”.

Nu aderăm la UE

Champagne s-a aflat la Copenhaga pentru discuții cu miniștrii de finanțe ai UE, inclusiv conversații paralele despre achiziții comune în domeniul apărării și planul privind activele înghețate.

El a dorit să pună în evidență legăturile dintre teritorii. „Suntem foarte apropiați”, a spus el, adăugând că Canada este „probabil țara din afara Europei care are cea mai strânsă legătură cu Uniunea Europeană” și că Europa „dorește să colaboreze mai mult cu Canada”.

Champagne a exclus însă perspectiva aderării Canadei la UE, afirmând: „Nu suntem acolo”.

Champagne a avut cuvinte și mai calde pentru Marea Britanie, descriind cele două țări ca „un fel de prieteni buni”, iar pe ministrul de finanțe britanic Rachel Reeves ca „o bună prietenă”.

„Avem multe în comun, vorbim mult, ne trimitem multe mesaje, pentru că suntem foarte apropiați”, a spus el.

Legături în domeniul apărării

Canada a primit săptămâna aceasta undă verde de la Bruxelles pentru a începe negocierile privind accesul la programul UE de împrumuturi pentru arme în valoare de 150 de miliarde de euro, cunoscut sub numele de SAFE. Marea Britanie începe, de asemenea, negocierile privind aderarea la program.

Întrebat dacă Canada ar dori să fie inclusă în prima rundă de achiziții comune, care ar stabili un termen limită strâns pentru convenirea regulilor privind participarea sa cu UE, Champagne a răspuns: „Aș crede că da… Cred că vrem să fim în prima rundă, fără îndoială”.

„Achizițiile în domeniul apărării sunt o prioritate absolută”, a spus el, subliniind că mineralele critice și spărgătoarele de gheață ale Canadei sunt produse care ar putea contribui la schema de achiziții.

Relații comerciale

Întrebat dacă Canada este dezamăgită de Marea Britanie și UE pentru că au capitulat în fața SUA prin semnarea unor acorduri comerciale suboptimale pentru a evita tarifele punitive, Champagne a răspuns: „Fiecare trebuie să țină cont de propriile interese strategice”.

„Când mă uit la alte țări, fiecare dintre noi a pornit de la o bază diferită”, a spus el. „Când te uiți la diferitele acorduri care au fost încheiate… cred că fiecare dintre noi a găsit o cale de a restabili un pic de certitudine”.

Deși „vor exista în continuare volatilitate și incertitudine”, comerțul global se află „într-o situație mai stabilă acum”, a spus Champagne.

UE face presiuni pentru strângerea legăturilor cu grupul comercial centrat pe Pacific, CPTPP, care include țări cu viziuni similare, precum Canada, Japonia, Australia și Mexic, și care se profilează ca o alternativă pentru comerțul bazat pe reguli, departe de Organizația Mondială a Comerțului paralizată.

Champagne a declarat că dorește să „consolideze și să extindă” blocul comercial CPTPP, pe care l-a descris ca fiind „o alternativă bună” și „fundamentală pentru a avea un sistem comercial bazat pe reguli în acea parte a lumii”.

„Văd multe beneficii, mai ales că pare mai probabil ca niciodată să nu mai existe multe… acorduri comerciale multilaterale de aceeași amploare și anvergură”, a spus Champagne.