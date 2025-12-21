Autoritățile suedeze efectuează o inspecție asupra unui cargou rusesc în apele lor teritoriale

Martin Hoglund nu a oferit detalii despre ce a descoperit serviciul vamal la bordul cargoului.
Conform platformei Marine Traffic, Adler este un transportator de containere roll-on, roll-off, lung de 126 de metri, ancorat în largul orașului Hoganas, în sud-vestul Suediei.
Pe lângă sancțiunile Uniunii, nava și compania M Leasing LLC, proprietarul său, se află sub restricții impuse de SUA, anunță OpenSanctions.
Acestea sunt suspectate de implicare în transportul de arme.
Hoglund a mai spus că Adler a părăsit portul rus Sankt Petersburg pe 15 decembrie, însă vama nu deține informații privind destinația navei.