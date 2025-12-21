Prima pagină » Social » Autoritățile suedeze efectuează o inspecție asupra unui cargou rusesc în apele lor teritoriale

Autoritățile suedeze efectuează o inspecție asupra unui cargou rusesc în apele lor teritoriale

Autoritățile suedeze au urcat duminică la bordul unei nave rusești aflate în apele teritoriale ale Suediei pentru un control vamal.
Nițu Maria
21 dec. 2025, 12:22, Social

Serviciul vamal suedez a anunțat duminică că reprezentanții săi au urcat la bordul unui cargou rusesc ancorat vineri în apele teritoriale ale Suediei, pentru a verifica încărcătura navei.

Proprietarii navei, Adler, figurează pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, a declarat Martin Hoglund, purtătorul de cuvânt al autorității vamale, conform Reuters.

„Puțin după ora 01:00 noaptea trecută, am abordat nava cu sprijinul Gărzii de Coastă suedeze și al poliției pentru a efectua o inspecție vamală. Inspecția este încă în curs de desfășurare.”, a spus Hoglund.

Martin Hoglund nu a oferit detalii despre ce a descoperit serviciul vamal la bordul cargoului.

Conform platformei Marine Traffic, Adler este un transportator de containere roll-on, roll-off, lung de 126 de metri, ancorat în largul orașului Hoganas, în sud-vestul Suediei.

Pe lângă sancțiunile Uniunii, nava și compania M Leasing LLC, proprietarul său, se află sub restricții impuse de SUA, anunță OpenSanctions.

Acestea sunt suspectate de implicare în transportul de arme.

Hoglund a mai spus că Adler a părăsit portul rus Sankt Petersburg pe 15 decembrie, însă vama nu deține informații privind destinația navei.

