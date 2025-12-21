Autoritățile suedeze efectuează o inspecție asupra unui cargou rusesc în apele lor teritoriale

Serviciul vamal suedez a anunțat duminică că reprezentanții săi au urcat la bordul unui cargou rusesc ancorat vineri în apele teritoriale ale Suediei, pentru a verifica încărcătura navei.

Proprietarii navei, Adler, figurează pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, a declarat Martin Hoglund, purtătorul de cuvânt al autorității vamale, conform Reuters.

„Puțin după ora 01:00 noaptea trecută, am abordat nava cu sprijinul Gărzii de Coastă suedeze și al poliției pentru a efectua o inspecție vamală. Inspecția este încă în curs de desfășurare.”, a spus Hoglund.