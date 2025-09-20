Prima pagină » Știri externe » Oficialii de rang înalt din Ucraina și SUA, discuții despre garanțiile de securitate, dar și întâlnirea dintre Trump și Zelenski

Oficialii de rang înalt din Ucraina și SUA, discuții despre garanțiile de securitate, dar și întâlnirea dintre Trump și Zelenski

Andrii Yermak, șeful Administrației Prezidențiale din Ucraina a discutat alături de Secretarul de Stat american Marco Rubio, cu privire la pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar și la viitoarea întâlnire dintre președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump, care se va desfășura la New York.
Oficialii de rang înalt din Ucraina și SUA, discuții despre garanțiile de securitate, dar și întâlnirea dintre Trump și Zelenski
Sursa: Mediafax Foto
Daiana Rob
20 sept. 2025, 23:53, Știri externe

Anunțul a fost dat sâmbătă seară de șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei pe Telegram, notează Ukrainska Pravda. 

„Am purtat discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio, consilierul interimar al președintelui SUA pe probleme de securitate națională, înaintea importantei întâlniri dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, care va avea loc la New York”, a transmis oficialul.

Cei doi au purtat discuții cu privire la pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar și extinderea cooperării în sfera militară, cea de Apărare, dar și domeniul economic.

Șeful Administrației Prezidențiale din Ucraina, alături de Marco Rubio, Secretarul de Stat al Americii, au subliniat importanța viitoarei întâlniri dintre Trump și Zelenski ca fiind „parte a dialogului continuu dintre cei doi lideri, care vizează realizarea unei păci juste”.

Sâmbătă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul Adunării Generale a ONU, de la New York.