SUA oferă un nou format de negocieri pentru Rusia și Ucraina, spune Zelenski

Statele Unite au propus un nou cadru de discuții pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Formatul ar putea include Ucraina, SUA, Rusia și, posibil, Europa.
Nițu Maria
20 dec. 2025, 17:53, Politic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Statele Unite au prezentat o posibilă formulă nouă pentru discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia.

Varianta aceasta nou ar urma să includă emisari americani și, în anumite condiții, reprezentanți europeni, scrie Reuters.

Președintele ucrainean a precizat că autoritățile ucrainene vor lua o decizie asupra acestui cadru după ce va exista o evaluare a rezultatelor din discuțiile cu negociatorii americani, reluate vineri.

Președintele Volodimir Zelenski a menționat că va analiza subiectul împreună cu șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

În dialogul cu jurnaliștii la Kiev, președintele nu a oferit detalii despre structura exactă propusă de administrația președintelui Donald Trump.

„SUA au spus că vor avea o întâlnire separată cu reprezentanții Rusiei. Și au propus următorul format, din câte înțeleg: Ucraina, America, Rusia și, din moment ce există reprezentanți ai Europei acolo, probabil și Europa”, a spus Zelenski.

Potrivit informațiilor existente în acest moment, negociatorii americani aveau programată o întâlnire cu oficiali ruși sâmbătă, în Florida.

Ucraina și Rusia nu au mai avut negocieri directe din luna iulie.

În schimb, eforturile diplomatice susținute de Statele Unite, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, au fost intensificate în ultima perioadă.

De asemenea, Rustem Umerov a declarat că reprezentanții Ucrainei și ai statelor europene au purtat vineri discuții cu omologii americani în Statele Unite.

Părțile au ajuns la un acord pentru reluarea contactelor într-un viitor apropiat.

