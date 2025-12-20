SUA oferă un nou format de negocieri pentru Rusia și Ucraina, spune Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Statele Unite au prezentat o posibilă formulă nouă pentru discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia.

Varianta aceasta nou ar urma să includă emisari americani și, în anumite condiții, reprezentanți europeni, scrie Reuters.

Președintele ucrainean a precizat că autoritățile ucrainene vor lua o decizie asupra acestui cadru după ce va exista o evaluare a rezultatelor din discuțiile cu negociatorii americani, reluate vineri.

Președintele Volodimir Zelenski a menționat că va analiza subiectul împreună cu șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

În dialogul cu jurnaliștii la Kiev, președintele nu a oferit detalii despre structura exactă propusă de administrația președintelui Donald Trump.

„SUA au spus că vor avea o întâlnire separată cu reprezentanții Rusiei. Și au propus următorul format, din câte înțeleg: Ucraina, America, Rusia și, din moment ce există reprezentanți ai Europei acolo, probabil și Europa”, a spus Zelenski.

Potrivit informațiilor existente în acest moment, negociatorii americani aveau programată o întâlnire cu oficiali ruși sâmbătă, în Florida.

Ucraina și Rusia nu au mai avut negocieri directe din luna iulie.

În schimb, eforturile diplomatice susținute de Statele Unite, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, au fost intensificate în ultima perioadă.

De asemenea, Rustem Umerov a declarat că reprezentanții Ucrainei și ai statelor europene au purtat vineri discuții cu omologii americani în Statele Unite.

Părțile au ajuns la un acord pentru reluarea contactelor într-un viitor apropiat.