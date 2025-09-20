Polonia mobilizează avioane după ce Rusia lansează atacuri asupra Ucrainei

Avioane poloneze și aliate au fost trimise sâmbătă dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO, citate de Reuters.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe X.

La ora 03:40 GMT, aproape toată Ucraina se afla în stare de alertă aeriană, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone rusești.

De asemenea, săptămâna trecută, armata poloneză a anunțat în noaptea de 9 spre 10 septembrie că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. În timp ce Varșovia a criticat această acțiune și consideră că intrarea dronelor a fost una deliberată, Moscova a respins acuzațiile, spunând că acestea au vizat Ucraina și că nu există dovezi care să arate că dronele din Polonia le aparțin