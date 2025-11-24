Premierul Suediei: Putin trebuie forțat să vină la masa negocierilor

Premierul suedez Ulf Kristersson afirmă că președintele rus Vladimir Putin „trebuie forțat să vină la masa negocierilor”, în contextul discuțiilor cu liderii europeni privind planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina.

Potrivit acestuia, este esențial ca Rusia să nu obțină beneficii din agresiunea asupra statului vecin.

„Este în interesul Suediei ca agresiunea Rusiei împotriva țărilor vecine să nu fie niciodată recompensată. În caz contrar, ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina s-ar putea întâmpla mâine uneia dintre țările UE”, a declarat Kristersson.

Liderul de la Stockholm a cerut intensificarea presiunii economice asupra Moscovei, inclusiv prin confiscarea activelor rusești blocate în băncile europene, scrie The Guardian.

„Banii trebuie folosiți pentru a consolida apărarea Ucrainei și pentru a plăti daunele provocate de Rusia”, a spus premierul.