Trump îl acuză pe Zelenski că e „nerecunoscător” față de „eforturile” SUA în războiul cu Rusia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a calificat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și Guvernul acestuia drept „nerecunoscători” față de eforturile depuse de Washington în războiul cu Rusia, în timp ce, la Geneva, reprezentanți ai administrației sale se întâlnesc cu o delegație de la Kiev și cu oficiali europeni pentru a discuta despre planul de pace în 28 de puncte prezentat de Statele Unite pentru a pune capăt conflictului, scrie El Pais.

Într-un mesaj lung publicat pe rețeaua sa socială, Truth, Trump lansează o serie de plângeri la adresa comportamentului aliaților Statelor Unite în război, amintind (așa cum face de fiecare dată când abordează subiectul) că acesta nu a început în timpul mandatului său. Pe lângă criticile la adresa Guvernului ucrainean, președintele american menționează faptul că unele țări europene continuă să cumpere petrol de la Moscova, care își bazează economia și industria de război pe sectorul energetic.

„Conducerea Ucrainei nu a exprimat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol brut din Rusia”, scrie acesta, cu majuscule.

În același timp, „Statele Unite continuă să vândă cantități uriașe de arme către NATO pentru distribuirea în Ucraina”, afirmă Trump, care i-a dat Kievului termen până joi pentru a răspunde unui plan de pace ce include principalele cereri ale Rusiei pentru a pune capăt luptelor: controlul asupra regiunii orientale Donbas, inclusiv teritorii aflate în prezent sub control ucrainean, și reducerea drastică a Forțelor Armate ale țării invadate. O altă condiție este renunțarea definitivă a Kievului la aderarea la NATO.

Trump, ultimatum pentru Zelenski

Dacă Zelenski și Guvernul său nu acceptă ultimatumul, Statele Unite ar retrage sprijinul militar, inclusiv colaborarea în materie de informații, de care Ucraina are nevoie cu orice preț pentru a se apăra de atacurile rusești și pentru a-și planifica strategia militară. În pofida presiunilor, Trump a precizat sâmbătă, în declarații pentru presă, că planul aflat pe masă nu este „propunerea lui finală”.

După ce planul a fost dezvăluit presei la mijlocul acestei săptămâni, administrația americană a prezentat documentul ca fiind o propunere proprie, elaborată de trimisul special al Casei Albe pentru conflicte internaționale, Steve Witkoff.

Sâmbătă, un grup de senatori a declarat că secretarul de stat american, Marco Rubio, le-ar fi explicat că documentul reprezintă o „listă de dorințe” a Rusiei. Departamentul de Stat a negat aceste afirmații. Rubio conduce, alături de Witkoff, delegația Statelor Unite la negocierile de duminică de la Geneva.

Într-un interviu acordat programului „Meet the Press” al rețelei NBC, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, și-a exprimat opinia că negocierile de pace vor continua, dar a subliniat că acest lucru depinde de răspunsul Kievului. „La final, va fi o decizie a ucrainenilor”, a afirmat oficialul.

Liderii europeni care au participat la summitul G20 desfășurat în acest weekend la Johannesburg au considerat că propunerea, în forma actuală, este insuficientă și necesită „mai multă muncă”.

Așa-zisa „neapreciere” a lui Zelenski și a Guvernului său reprezintă un leitmotiv în lista de nemulțumiri a lui Trump privind războiul din Ucraina. La prima întâlnire față în față dintre cei doi, în al doilea mandat al republicanului, în luna februarie, la Biroul Oval, președintele american și vicepreședintele său, J. D. Vance, l-au pus pe ucrainen în situație umilitoare, reproșându-i, printre altele, că nu și-a arătat recunoștința pentru ajutorul acordat de Statele Unite.

„Nu aveți avantajele necesare pentru a câștiga”, i-a spus atunci Trump, o replică pe care a repetat-o și în această săptămână pentru a presa Ucraina să accepte planul de pace.