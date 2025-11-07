Selecționerul naționalei de handbal feminin a anunțat lotul lărgit pentru Campionatul Mondial

Selecționata tricoloră se va reuni pe 17 noiembrie, la Bistrița, unde va participa și la Trofeul Carpați, programat între 20 și 23 noiembrie, la care mai sunt prezente naționalele din Portugalia, Cehia și Austria.
Va urma, apoi, participarea la Campionatul Mondial, găzduit la Rotterdam.
Alisia-Lorena Boiciuc – CSM Corona Brașov
Bianca-Tomina Curmenț – CSM Corona Brașov
Yuliya Dumanska – CS Minaur Baia Mare
Alexandra-Gabriela Dumitrașcu – CSM Corona Brașov
Asma Elghaoui – SCM Rm Vâlcea
Alicia-Maria Gogîrlă – SCM Craiova
Sorina-Maria Grozav – CSM Corona Brașov
Eva Kerekes – CS Gloria Bistrița
Cristina Laslo – CS Gloria Bistrița
Mihaela-Andreea Mihai – CSM București
Ioana-Rebeca Necula – SCM Rm Vâlcea
Lorena-Gabriela Ostase – CS Gloria Bistrița
Andreea-Cristina Popa – HC Dunărea Brăila
Elena Roșu – HC Dunărea Brăila
Sonia-Mariana Seraficeanu – CS Gloria Bistrița
Maryia Skrobic – CS Rapid București
Elena Șerban – HC Dunărea Brăila
Sonia Vasiliu – CSM Slatina
Staff tehnic:
Mihăilă Ovidiu Mihai – antrenor principal
Curea Iulia Vasilica – antrenor secund
Apostu Daniel – antrenor portari.