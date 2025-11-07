Selecționerul naționalei de handbal feminin a anunțat lotul lărgit pentru Campionatul Mondial

Federația Română de Handbal a anunțat lotul de jucătoare al echipei naționale feminine convocat de antrenorul Ovidiu Mihăilă pentru acțiunile din noiembrie și decembrie, care va culmina cu participarea la Campionatul Mondial din Țările de Jos (27 noiembrie - 14 decembrie).