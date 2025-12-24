Prima pagină » Sport » Thomas Muller afirmă că Florian Wirtz s-ar fi adaptat mai ușor la Bayern Munchen

Florian Wirtz ar fi avut, probabil, un început mai ușor la Bayern Munchen decât la Liverpool, a declarat Thomas Müller.
Thomas Muller afirmă că Florian Wirtz s-ar fi adaptat mai ușor la Bayern Munchen
24 dec. 2025, 17:31, Sport

Mijlocașul german Florian Wirtz, în vârstă de 22 de ani, a fost dorit de Bayern, însă a ales să se transfere pe Anfield de la Bayer Leverkusen, pentru o sumă care poate ajunge la 150 de milioane de euro.

Acesta a avut un start de sezon dificil la Liverpool, cu zero goluri și o pasă decisivă în Premier League.

„Adaptarea lui fotbalistică ar fi fost cu siguranță mai ușoară la Bayern, pentru că ar fi rămas în aceeași ligă”, a declarat Müller pentru ediția de miercuri a publicației Süddeutsche Zeitung.

Totuși, Müller a mai spus că un fotbalist german precum Wirtz ar fi fost supus unei atenții mediatice mult mai intense la München, „pe care pur și simplu o ai dacă lucrurile nu merg bine la Bayern”.

El a adăugat că, în astfel de situații, jucătorii străini sunt mai puțin în lumina reflectoarelor.

În vârstă de 36 de ani, Müller a plecat de la Bayern în vară, după 25 de ani petrecuți la club, în condițiile în care contractul său nu a fost prelungit. El evoluează în prezent pentru Vancouver Whitecaps, în Major League Soccer, echipă alături de care a ajuns în finală.

Acesta a spus că a plecat din München „în relații bune” și că nu are regrete.

„Mi-a plăcut foarte mult să fac parte din această echipă și mi-ar fi plăcut să rămân în primăvară. Dar pot spune deja că aventura din Vancouver mi-a oferit, probabil, mai mult din punct de vedere emoțional ca fotbalist decât o primă jumătate de sezon petrecută la Bayern ca rezervă”, a declarat Müller.

