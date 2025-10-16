Cosmin Contra se întoarce în fotbal după o pauză de trei luni. Echipa pe care o va antrena va avea staff tehnic românesc

Tehnicianul din România a preluat-o pe Al-Arabi SC, formație care ocupă în acest moment penultimul loc în prima ligă din Qatar, după primele șase etape disputate.

Informația a fost dezvăluită chiar de formația qatareză, prin intermediul site-ului oficial, transmite gandul.ro.

Cosmin Contra a fost demis în iulie 2025 după doar 20 de zile, deoarece noul acționariat al celor de la Al-Kholood a dorit să își aducă propriul staff la echipă.

Al-Arabi și staff-ul tehnic condus de români

„Clubul Sportiv Al-Arabi anunță semnarea oficială a unui contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra pentru a prelua antrenamentele primei echipe de fotbal pentru perioada următoare”, a transmis Al-Arabi.

Laurențiu Roșu îi va fi primul „secund” lui Contra, Cornel Dobre al doilea „secund”, Javi Reyes preparator fizic, Roberto Sambade antrenor de portari, Ruben Rodriguez analist, iar Mortadha Abdellatif traducător.

Cosmin Contra a fost pe banca tehnică la echipe precum Politehnica Timișoara, Getafe C, Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou, Alcoron, Dinamo, Al-Ittihad, Damac, Al-Kholood.

El a antrenat și prima reprezentativă în perioada 2017-2019.