José Mourinho, prezentat oficial ca noul antrenor al echipei Benfica, după 25 de ani

Rui Costa, președintele clubului, a subliniat importanța revenirii lui Mourinho: „José Mourinho nu mai are nevoie de prezentare. Este o mare onoare și un motiv de mândrie că revine într-o casă pe care o cunoaște bine, curios, 25 de ani mai târziu, ca unul dintre cei mai concentrați antrenori din lume. Se potrivește perfect profilului pe care l-am menționat după meciul din Champions: un câștigător, cu un CV impresionant. Ar fi dificil să găsești pe cineva cu un palmares mai vast”.

„Sunt antrenorul unuia dintre cele mai mari cluburi din lume. Au trecut 25 de ani în care am avut ocazia să lucrez pentru cele mai mari echipe din lume, dar nu sunt aici să sărbătoresc cariera mea. Niciun alt club mare pe care l-am antrenat nu m-a făcut să mă simt mai onorat, responsabil sau motivat decât să fiu antrenorul Benficăi”, a declarat Mourinho, potrivit comunicatului oficial al clubului lusitan.

Mourinho a adăugat: „Uneori cuvintele le ia vântul, dar acțiunile rămân, iar promisiunea este clară: voi trăi pentru Benfica, aceasta este misiunea mea. Am plecat de acasă spunând ‘ne vedem duminică’… Este o onoare imensă că experiența mea mă ajută să gestionez situația”.

Primii pași ai lui Mourinho la Benfica, în sezonul 2000-2001

Revenirea lui Mourinho vine după o schimbare rapidă de antrenor la Benfica, Bruno Lage fiind demis după înfrângerea echipei în prima etapă a Ligii Campionilor împotriva echipei Qarabag, prima echipă azeră care a câștigat vreodată un meci în competiție.

Primii pași ai lui Mourinho la Benfica nu au fost spectaculoși; în sezonul 2000-2001, a preluat echipa după începerea sezonului și a plecat după doar 10 meciuri, cu cinci victorii, trei egaluri și două înfrângeri. De atunci, Mourinho a devenit o referință mondială, câștigând Champions League, Europa League și Conference League cu diferite echipe, inclusiv Porto, Chelsea, Inter Milano și Real Madrid.

Acum, cu un lot întărit în această vară cu jucători precum Dedic, Barrenechea, Ríchard Rios, Sudakov, Lukébakio și Ivanovic, Mourinho are misiunea de a readuce Benfica pe culmile performanței și de a întrerupe seria de trei sezoane fără titlu în Primeira Liga. Contractul său este valabil până în 2027.