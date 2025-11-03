Clasament ATP: Sinner revine pe locul 1, Félix Auger-Aliassime urcă două locuri

Ultimul mare turneu al sezonului a atribuit trei dintre cele patru locuri rămase pentru finala ATP de la Torino. Astfel, Ben Shelton, Taylor Fritz și Alex De Minaur se alătură în perioada 9-16 noiembrie lui Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev și Novak Djokovic, scrie Le Figaro.

Ultimul loc va fi disputat săptămâna aceasta între Félix Auger-Aliassime și Lorenzo Musetti. Canadianul, finalist la Paris, a renunțat să joace turneul de la Metz la care era înscris, în timp ce italianul joacă la Atena.

Auger-Aliassime, omul în formă al acestui sfârșit de an, care a jucat la Paris a cincea sa finală a sezonului, a urcat pe locul 8 mondial, la două locuri de cel mai bun clasament al său (locul 6 în 2022).

Deținătorul titlului la Paris, dar învins în semifinale anul acesta, Alexander Zverev își păstrează locul 3 în clasamentul ATP. Djokovic, deținătorul recordului de 7 titluri la turneul indoor de la Paris, nu a jucat anul acesta și își păstrează locul 5 în clasamentul ATP, în spatele lui Fritz.

Clasamentul ATP la 3 noiembrie 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 puncte (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560

4. Taylor Fritz (USA) 4.375

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)

11. Jack Draper (GBR) 2.990

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)

13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)

15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)

16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100.