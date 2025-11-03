Știrile zilei
Economic
Politic
Știri externe
Social
Life-Inedit
Cultură-Media
Sport
Știrile zilei
Știri externe
Social
Politic
Economic
Video
Sport
Life-Inedit
Cultură-Media
Horoscop
Meteo
Ştiinţă-Sănătate
Pastila financiară
Tehnologie
Comunicate
Echipa editorială
Politica pentru Cookies
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
Contact
Prima pagină
»
Sport
»
LPF: A fost anunțat programul etapei a 17-a din Superligă
LPF: A fost anunțat programul etapei a 17-a din Superligă
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat luni programul etapei a 17-a din Superligă, care va avea loc în perioada 21-24 noiembrie.
Sursă foto: George Fluster / Mediafax Foto
03 nov. 2025, 11:32,
Sport
Cosmin Pirv
SHARE:
WhatsApp icon
Vineri, 21 noiembrie:
Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia
Ora 20.30 FC Argeș – Universitatea Craiova
Sâmbătă, 22 noiembrie:
Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj
Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploiești
Duminică, 23 noiembrie:
Ora 17.30 Oțelul Galați – Farul Constanța
Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Rapid
Luni, 24 noiembrie:
Ora 17.30 Metaloglobus București – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Botoșani – Dinamo București.
Citește și
• Cupa României la fotbal: Joi se dispută ultimele patru meciuri din prima etapă a grupelor
• Anunț important pentru credincioși. Patriarhia modifică calendarul de vizitare al Catedralei Naționale
• Play-off-ul Ligii de Tineret a debutat cu meciurile din prima rundă
• Superliga. Programul etapei a 16-a: Rapid – FC Argeș deschide runda, pe 7 noiembrie
• Ziua Armatei României, celebrată pe 25 octombrie. Care este programul manifestărilor
• Blocul afectat de explozie ar putea fi reparat sau reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării
lpf
program
superliga
Brigadă românească la meciul Costa Rica-Emiratele Arabe Unite din FIFA U-17 World Cup 2025
Mascota „Sammy the Saint”, beată, a fost eliminată de pe teren în timpul unui meci din FA Cup
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
Gandul
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Cancan
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport
Caz tulburător de hărțuire la un liceu din Fetești: o elevă cu handicap a ajuns la spital, abuzată ani în șir de două adolescente. „Cu atât mai mult, ar fi trebuit s-o trateze cu multă grijă”
Libertatea
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor
×
Caută