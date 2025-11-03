Prima pagină » Sport » LPF: A fost anunțat programul etapei a 17-a din Superligă

LPF: A fost anunțat programul etapei a 17-a din Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat luni programul etapei a 17-a din Superligă, care va avea loc în perioada 21-24 noiembrie.
Sursă foto: George Fluster / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
03 nov. 2025, 11:32, Sport

Vineri, 21 noiembrie:

  • Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 FC Argeș – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie:

  • Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj
  • Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploiești

Duminică, 23 noiembrie:

  • Ora 17.30 Oțelul Galați – Farul Constanța
  • Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Luni, 24 noiembrie:

  • Ora 17.30 Metaloglobus București – FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 FC Botoșani – Dinamo București.