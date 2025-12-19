Complexul de înot Lia Manoliu va fi modernizat. Investiții de 100 de milioane de lei

Finanțarea proiectul a fost aprobată prin ordin de ministru.

Lucrările vor fi realizate pe o suprafață construită de 12.000 mp, pe un regim de înălțime S+Sth+P (subsol, subsol tehnic și parter).

Valoarea estimată a investiției este de aproape 100 de milioane de lei, iar durata de realizare este de 30 de luni.

Complexul va fi eficientizat energetic, va fi reabilitat sistemul de încălzire și va fi montat un nou sistem de ventilație. Totodată, va fi înlocuită tâmplăria exterioară și vor fi montate corpuri de iluminat cu consum redus, vor fi reabilitate sistemele de filtrare și tratare a apei și se va fora pentru a asigura alimentarea bazinelor cu apă din subteran. De asemenea, se vor introduce tribune cu o capacitate de 70, respectiv 110 persoane.

Proiectul urmează să intre în procedură de licitație publică.

„Reprezentând o moștenire sportivă de peste 50 de ani, modernizarea bazinelor nu va fi doar un câștig pentru sportivii de elită, ci și pentru comunitate. Va fi o investiție în sănătatea publică, în educația tinerilor și în păstrarea tradiției sportive a României”, a declarat Cseke Attila.

După modernizare, complexul va deveni un spațiu deschis, accesibil locuitorilor de toate vârstele, iar organizarea de competiții internaționale va aduce beneficii economice.

Construit în perioada 1968-1971, acest ansamblu, singurul de acest gen din București, este destinat pregătirii sportivilor, unii dintre ei devenind nume sonore ale sportului românesc, însă, în prezent, infrastructura nu mai corespunde standardelor de siguranță și performanță necesare, fiind nefuncțională de ani de zile, transmit reprezentanții ministerului.