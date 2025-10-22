CFR Cluj a anunțat încetarea colaborării cu Andrea Mandorlini

Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară, a anunțat marți clubul din gruia.

În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii secunzi Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

„Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe”, a transmis CFR Cluj.

Mandorlini a stat doar două luni pe banca celor de la CFR. Mandorlini revenise la echipă în august 2025, după demisia lui Dan Petrescu.