Antrenorul José Mourinho urmează să semneze cu Benfica până la finalul sezonului 2026/27

Antrenorul José Mourinho urmează să semneze un contract cu Benfica Lisabona care îl va menține la echipă până la finalul sezonului 2026/27.

Negocierile dintre club și reprezentanții tehnicianului portughez au decurs favorabil, iar semnarea acordului este așteptată în cursul zilei de miercuri, anunță publicația portugheză A Bola.

Deși durata contractului este stabilită, mai rămân de clarificat aspectele financiare, inclusiv salariul lui Mourinho și al staffului său, precum și condițiile de reziliere negociate cu Fenerbahçe, clubul de care a fost despărțit de la sfârșitul lunii august, după eliminarea echipei din Turcia chiar de Benfica în play-off-ul UEFA Champions League.

Mourinho, aflat momentan în vacanță, își va întrerupe concediul pentru a reveni în Portugalia, urmând să fie probabil pe bancă la meciul cu Aves SAD din campionatul Portugaliei, programat sâmbătă, la Vila das Aves.

Benfica a anunţat miercuri dimineață demiterea lui Bruno Lage, după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa lui Qarabag (2-3), în prima etapă a Ligii Campionilor 2025/2026, marți seară.