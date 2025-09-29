Sunt judecat după ceea ce fac în prezent, nu după trecut. Ce spune Mourinho înainte de Benfica – Chelsea

„Ce sunt astăzi este ceea ce sunt în prezent și nu ceea ce am fost în trecut. Sunt judecat după ceea ce fac acum, nu după realizările mele anterioare”, a spus Mourinho într-un interviu publicat luni pentru UEFA.com.

„Chelsea face parte din istoria mea, eu fac parte din istoria lui Chelsea. Dar, în timpul meciului uit trecutul și concurez doar pentru a câștiga. Ei vor să câștige, eu vreau să câștig”, a mai spus antrenorul portughez de 62 de ani.

Mourinho a mai povestit despre evoluția sa ca antrenor: „Am avut norocul să antrenez cluburi uriașe – Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea – și fiecare experiență m-a făcut să mă dezvolt. Cred că la început eram mai concentrat pe mine. Acum sunt mai altruist. Sunt aici să ajut jucătorii, nu pentru a-mi construi gloria personală. Îmi pasă de club, de suporteri și de performanța echipei”.

„Nu m-am considerat niciodată un geniu. Poate un pic provocator, dar niciodată diabolic. Întotdeauna am simțit că jucătorii sunt mai importanți decât mine. Sunt aici să îi ajut, să construiesc echipe competitive și să contribui la succesul lor”, a mai spus portughezul.

În final, Mourinho a reiterat dorința de a rămâne concentrat pe prezent și pe ceea ce poate realiza cu Benfica: „Tot ce am făcut nu poate fi luat de nimeni, dar asta nu mă definește astăzi. Astăzi contează doar ceea ce facem pe teren și cum performăm”.