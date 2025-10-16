Șeful FIFA: Trump are dreptul să decidă care orașe sunt sigure pentru Campionatul Mondial

Președintele SUA și-a intensificat criticile la adresa criminalității din orașele conduse de democrați la Casa Albă, după ce anterior a afirmat că California ar putea fi privată de meciurile din cadrul evenimentului FIFA de anul viitor și de Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, este un aliat apropiat al președintelui Trump – participând la summitul de pace din Gaza, organizat în Egipt săptămâna aceasta – și nu se opune intervențiilor acestuia în cadrul Campionatul Mondial.

Într-o declarație pentru Sky News, acesta a afirmat: „Siguranța și securitatea sunt priorități absolute la toate evenimentele FIFA din întreaga lume. Siguranța și securitatea sunt, evident, responsabilitatea guvernelor, iar acestea decid ce este în interesul siguranței publice. Sperăm că toate cele 16 orașe gazdă vor fi pregătite să găzduiască cu succes evenimentul și să îndeplinească toate cerințele necesare”.

FIFA nu a comentat în mod direct schimbarea vreunuia dintre cele 11 stadioane din SUA pentru Campionatul Mondial de fotbal masculin extinsă la 48 de echipe, în cadrul căreia americanii vor găzdui 78 dintre cele 104 meciuri, inclusiv finala din New Jersey.

Restul meciurilor se vor desfășura în Canada și Mexic

Bostonul nu va găzdui niciun meci, dar stadionul echipei New England Patriots din NFL va fi folosit de FIFA pentru șapte meciuri, la 30 de mile distanță, în Foxborough, Massachusetts.

Președintele Trump a declarat: „Dacă cineva face o treabă proastă și dacă simt că există condiții nesigure, l-aș suna pe Gianni – șeful FIFA, care este fenomenal – și i-aș spune: «Să ne mutăm într-o altă locație», iar ei ar face asta. Nu i-ar plăcea să o facă, dar ar face-o foarte ușor”.

Președintele Trump și Infantino s-au întâlnit pentru prima dată în timpul primului mandat al domnului Trump, când Statele Unite au obținut dreptul de a găzdui turneul de anul viitor. De atunci, ei au apărut împreună la summituri și întâlniri din întreaga lume. Președintele FIFA a fost chiar printre cei prezenți când Trump și liderii mondiali au semnat recentul acord de pace între Israel și Gaza.

La începutul acestei săptămâni, președintele Trump a criticat-o pe primărița orașului Boston, Michelle Wu, și a declarat că „stânga radicală” preia controlul asupra orașului Boston. El a făcut aceste declarații în timp ce îl găzduia pe președintele argentinian Javier Milei.

Administrația Trump a trimis deja trupe ale Gărzii Naționale la Washington, Los Angeles și Memphis, în ceea ce el a numit o încercare de a combate criminalitatea.