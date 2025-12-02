Spania a câștigat Liga Națiunilor la fotbal feminin

Prima manșă, disputată vineri la Kaiserslautern, s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Marți, la Madrid, Spania a jucat fără tripla câștigătoare a Balonului de Aur, Aitana Bonmatí, care și-a rupt piciorul la antrenament duminică și va fi indisponibilă timp de cinci luni, scrie AP.

Aproape 56.000 de suporteri au asistat la meciul de pe stadionul Metropolitano al echipei Atlético Madrid, un record pentru echipa spaniolă pe teren propriu.

Claudia Pina a deschis scorul în minutul 61. Șapte minute mai târziu, Vicky López a trimis un șut cu efect în interiorul barei din stânga.

Pina a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 74.

Este doar a doua victorie a Spaniei împotriva vechii rivale Germania. Prima a avut loc la Campionatul European de vară trecută, când Bonmatí a marcat în prelungiri, asigurând victoria cu 1-0 în semifinale. Spania a pierdut apoi în fața Angliei la penalty-uri în finală.