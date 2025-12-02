Prima pagină » Sport » Spania a câștigat Liga Națiunilor la fotbal feminin

Spania a câștigat Liga Națiunilor la fotbal feminin

Spania a câștigat marți Liga Națiunilor la fotbal feminin, după victoria cu 3-0 în fața Germaniei.
Spania a câștigat Liga Națiunilor la fotbal feminin
Foto: Facebook/UEFA
Cosmin Pirv
02 dec. 2025, 23:02, Sport

Prima manșă, disputată vineri la Kaiserslautern, s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Marți, la Madrid, Spania a jucat fără tripla câștigătoare a Balonului de Aur, Aitana Bonmatí, care și-a rupt piciorul la antrenament duminică și va fi indisponibilă timp de cinci luni, scrie AP.

Aproape 56.000 de suporteri au asistat la meciul de pe stadionul Metropolitano al echipei Atlético Madrid, un record pentru echipa spaniolă pe teren propriu.

Claudia Pina a deschis scorul în minutul 61. Șapte minute mai târziu, Vicky López a trimis un șut cu efect în interiorul barei din stânga.

Pina a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 74.

Este doar a doua victorie a Spaniei împotriva vechii rivale Germania. Prima a avut loc la  Campionatul European de vară trecută, când Bonmatí a marcat în prelungiri, asigurând victoria cu 1-0 în semifinale. Spania a pierdut apoi în fața Angliei la penalty-uri în finală.

Analiza unui dezastru anunțat. Care sunt greșelile umane care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie – Asociația Energia Inteligentă
G4media
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
Gandul
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
Libertatea
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
CSID
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor