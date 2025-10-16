Angel Reese devine prima sportivă profesionistă care defilează în cadrul Victoria’s Secret Fashion Show

„Era destinul meu”, a spus Reese într-un interviu înainte de începerea show-ului. „Este deja al meu. Sunt atât de fericită să fiu în această sală alături de atâtea modele și femei extraordinare. Echipa care a organizat totul a fost uimitoare. Sunt foarte emoționată”.

Reese a spus că a angajat un antrenor de modeling pentru a-și „perfecționa mersul”.

„Merg, dorm, fac baschet”, a spus ea. „Și fac baschet, dorm, merg”.

Reese, în vârstă de 23 de ani, a debutat pe podiumul Victoria Secret purtând un set de lenjerie intimă roz cu flori și detalii din dantelă, asortat cu o eșarfă dramatică cu pene drapată pe brațe. Eșarfa era acoperită cu texturi în nuanțe de roz pal și roz, scrie Associated Press.

Reese, care măsoară 1,90 m, a purtat aripile albe caracteristice îngerilor, care definesc spectacolul de zeci de ani, o nouă scenă pentru o atletă cunoscută pentru încrederea, carisma și farmecul său. Ea a defilat pe melodia „Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)” a lui Lumidee.

Reese este fosta campioană națională a Universității de Stat din Louisiana

Ea a fost și cea mai remarcabilă jucătoare a turneului NCAA din 2023.

„Unul dintre cele mai mari visuri ale ei era să defileze la acest eveniment”, a declarat stilistul vedetelor Law Roach, co-prezentator pe covorul roz, care a contribuit la reinventarea lui Zendaya, a transformat-o pe Celine Dion într-un icoa a modei și este un prieten apropiat al lui Reese.

„Am purtat o conversație. I-am spus: «Nu cred că este deloc un vis mare»”. Roach a spus. „Și pentru ca asta să se întâmple într-un an sau mai puțin, să defileze în cadrul show-ului și, vreau să spun, arată uimitor, cu părul, machiajul, prezența ei, este pregătită, este entuziasmată. Asta mă face să fiu cel mai mândru, pentru că ea este cea cu care am cea mai profundă legătură dintre toate fetele pe care le am”.

Spectacolul a fost transmis în direct pe YouTube, Instagram, TikTok și Prime Video în SUA. Spectacolul este un mix de muzică și vedete, cu Madison Beer purtând aripi roz și interpretând „Make You Mine” alături de modele îmbrăcate în lenjerie intimă care defilează pe podium.

Una dintre cele mai vizibile figuri ale sportului feminin

Grupul K-pop TWICE a urcat și el pe podium, interpretând „This is For” și „Strategy”. Karol G a cântat „Ivonny Bonita” înainte de a defila solo, purtând aripi roșii și un ansamblu de lenjerie intimă.

Reese a devenit una dintre cele mai vizibile figuri din sportul feminin. Stilul ei, franchețea și influența pe rețelele sociale au contribuit la reducerea decalajului dintre sport, modă și cultura pop.

Spectacolul de lenjerie intimă a început în 2001 și a avut loc anual timp de aproape două decenii. Victoria’s Secret a anulat spectacolul în 2019, dar l-a reluat anul trecut, cu participarea lui Reese.