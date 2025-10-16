Cupa României Betano: Cum arată programul și unde pot fi urmărite meciurile din prima etapă a grupelor

Din cele 12 partide programate, 9 vor fi transmise în direct la Digi Sport și Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV.
Grupa A
- Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport, Prima Sport)
- Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeș (YouTube FRF TV)
- Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)
Grupa B
- Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport, Prima Sport)
- Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistrița – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
- Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport, Prima Sport)
Grupa C
- Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești – Oțelul Galați (YouTube FRF TV)
- Marți, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)
- Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport, Prima Sport)
Grupa D
- Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo București – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)
- Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)
- Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța (Digi Sport, Prima Sport).