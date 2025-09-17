Benfica l-a demis pe Bruno Lage după eșecul cu Qarabag. Jose Mourinho, favorit să preia echipa

Benfica Lisabona l-a demis marți seară pe antrenorul Bruno Lage, după înfrângerea surprinzătoare, scor 2-3, suferită pe teren propriu împotriva formației Qarabag, în prima etapă din Liga Campionilor.

„Am ajuns la un acord cu Bruno Lage, care astăzi își încheie mandatul de antrenor al Benficăi”, a declarat președintele clubului, Rui Costa.

Presa portugheză îl indică pe Jose Mourinho, în vârstă de 62 de ani, drept principal favorit să preia banca echipei.

Mourinho și-a început cariera de antrenor la Benfica în 2000, dar a rezistat doar 11 meciuri. Ulterior, a impresionat la Uniao de Leiria și a ajuns la FC Porto, unde a cucerit două titluri consecutive și Liga Campionilor în 2004.

Tehnicianul a fost demis luna trecută de la Fenerbahce, după eliminarea echipei din preliminariile Ligii Campionilor chiar în fața Benficăi.

Bruno Lage, aflat la al doilea mandat pe banca echipei, era deja sub presiune după ce Benfica a pierdut primele puncte din campionat în remiza cu Santa Clara.